هفت سازمان یهودی اصلاحطلب در آمریکا با انتشار بیانیهای، طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای تصرف غزه و جابجایی اجباری فلسطینیان را بهشدت محکوم کردند.
در این بیانیه که به امضای اتحادیه یهودیت اصلاحطلب، کنفرانس مرکزی خاخامهای آمریکا و انجمن زنان یهودیت اصلاحطلب رسیده است، آمده: چه این سخنان یک اظهار نظر ناگهانی باشد و چه مقدمهای برای یک طرح جدی، در هر صورت غیرواقعبینانه و خطرناک است. انتقال دو میلیون فلسطینی از غزه به مکانهای نامشخص و تلاش ایالات متحده برای اعمال کنترل بر این منطقه، موجب بیثباتی گستردهای خواهد شد.
همچنین در این بیانیه تأکید شده که این طرح نه از نظر استراتژیک و نه از نظر اخلاقی قابل پذیرش نیست و میتواند تهدیدات امنیتی جدی برای اسرائیل به همراه داشته باشد.
به اعتقاد این اتحادیه ، اجرای چنین برنامهای حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را تضعیف کرده و آینده توافق آتشبس و آزادی گروگانها را در هالهای از ابهام فرو خواهد برد.
اظهارات ترامپ درباره تصرف غزه
دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، که در کاخ سفید برگزار شد، اعلام کرد که ایالات متحده غزه را تصرف خواهد کرد و مسئول پاکسازی این منطقه از بمبهای عملنکرده، سلاحها و ساختمانهای تخریبشده خواهد بود.
وی همچنین پیشنهاد کرد که فلسطینیان ساکن غزه به کشورهای همسایه مانند مصر و اردن منتقل شوند، جایی که به گفته او، میتوان برای آنها سکونتگاههای جدیدی ایجاد کرد.
این اظهارات ترامپ واکنشهای گستردهای را به دنبال داشت و در کنار محکومیت سازمانهای یهودیان اصلاحطلب، بسیاری از تحلیلگران نیز این طرح را غیرعملی و تنشزا توصیف کردهاند.
مخالفان این ایده معتقدند که جابجایی اجباری فلسطینیان نهتنها بحران انسانی جدیدی ایجاد خواهد کرد، بلکه احتمال درگیریهای بیشتری را نیز در منطقه به همراه خواهد داشت.