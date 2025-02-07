سیاست
2 دقیقه خواندن
محکومیت طرح ترامپ برای تصرف غزه از سوی هفت سازمان یهودی اصلاح‌طلب در آمریکا
هفت سازمان یهودی اصلاح‌طلب در آمریکا طرح دونالد ترامپ برای تصرف غزه و جابجایی اجباری فلسطینیان را محکوم کرده و آن را خطرناک و غیرقابل پذیرش دانستند.
محکومیت طرح ترامپ برای تصرف غزه از سوی هفت سازمان یهودی اصلاح‌طلب در آمریکا
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا / عکس: AP
7 فوریه 2025

هفت سازمان یهودی اصلاح‌طلب در آمریکا با انتشار بیانیه‌ای، طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای تصرف غزه و جابجایی اجباری فلسطینیان را به‌شدت محکوم کردند.

در این بیانیه که به امضای اتحادیه یهودیت اصلاح‌طلب، کنفرانس مرکزی خاخام‌های آمریکا و انجمن زنان یهودیت اصلاح‌طلب رسیده است، آمده: چه این سخنان یک اظهار نظر ناگهانی باشد و چه مقدمه‌ای برای یک طرح جدی، در هر صورت غیرواقع‌بینانه و خطرناک است. انتقال دو میلیون فلسطینی از غزه به مکان‌های نامشخص و تلاش ایالات متحده برای اعمال کنترل بر این منطقه، موجب بی‌ثباتی گسترده‌ای خواهد شد.

همچنین در این بیانیه تأکید شده که این طرح نه از نظر استراتژیک و نه از نظر اخلاقی قابل پذیرش نیست و می‌تواند تهدیدات امنیتی جدی برای اسرائیل به همراه داشته باشد.

به اعتقاد این اتحادیه ، اجرای چنین برنامه‌ای حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را تضعیف کرده و آینده توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها را در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد.

اظهارات ترامپ درباره تصرف غزه

مطالب پیشنهادی

دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که در کاخ سفید برگزار شد، اعلام کرد که ایالات متحده غزه را تصرف خواهد کرد و مسئول پاک‌سازی این منطقه از بمب‌های عمل‌نکرده، سلاح‌ها و ساختمان‌های تخریب‌شده خواهد بود.

وی همچنین پیشنهاد کرد که فلسطینیان ساکن غزه به کشورهای همسایه مانند مصر و اردن منتقل شوند، جایی که به گفته او، می‌توان برای آن‌ها سکونتگاه‌های جدیدی ایجاد کرد.

این اظهارات ترامپ واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت و در کنار محکومیت سازمان‌های یهودیان اصلاح‌طلب، بسیاری از تحلیلگران نیز این طرح را غیرعملی و تنش‌زا توصیف کرده‌اند.

مخالفان این ایده معتقدند که جابجایی اجباری فلسطینیان نه‌تنها بحران انسانی جدیدی ایجاد خواهد کرد، بلکه احتمال درگیری‌های بیشتری را نیز در منطقه به همراه خواهد داشت.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us