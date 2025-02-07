هفت سازمان یهودی اصلاح‌طلب در آمریکا با انتشار بیانیه‌ای، طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای تصرف غزه و جابجایی اجباری فلسطینیان را به‌شدت محکوم کردند.

در این بیانیه که به امضای اتحادیه یهودیت اصلاح‌طلب، کنفرانس مرکزی خاخام‌های آمریکا و انجمن زنان یهودیت اصلاح‌طلب رسیده است، آمده: چه این سخنان یک اظهار نظر ناگهانی باشد و چه مقدمه‌ای برای یک طرح جدی، در هر صورت غیرواقع‌بینانه و خطرناک است. انتقال دو میلیون فلسطینی از غزه به مکان‌های نامشخص و تلاش ایالات متحده برای اعمال کنترل بر این منطقه، موجب بی‌ثباتی گسترده‌ای خواهد شد.

همچنین در این بیانیه تأکید شده که این طرح نه از نظر استراتژیک و نه از نظر اخلاقی قابل پذیرش نیست و می‌تواند تهدیدات امنیتی جدی برای اسرائیل به همراه داشته باشد.

به اعتقاد این اتحادیه ، اجرای چنین برنامه‌ای حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را تضعیف کرده و آینده توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها را در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد.

اظهارات ترامپ درباره تصرف غزه