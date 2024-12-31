31 دسامبر 2024
شرکت خودروسازی آمریکایی فورد اعلام کرد که حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی ایکس هک شده و پیامهایی در حمایت از فلسطین و علیه اسرائیل منتشر شده است. این پیامها بهسرعت توسط فورد از ایکس حذف شدند.
سه پیامی که توسط هکرها منتشر شد، عباراتی مانند «فلسطین آزاد»، «اسرائیل یک دولت تروریستی است» و «همه نگاهها به غزه» را شامل میشد. این پیامها از طریق حساب ایکس فورد منتشر و به حملات جاری اسرائیل به غزه اشاره داشتند. این حملات که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، آغاز شد، تاکنون بیش از ۴۵,۵۰۰ کشته بر جای گذاشته است.
فورد و ایکس میگویند در حال بررسی این حمله امنیتی هستند.