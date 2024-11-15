گروهی از دانشمندان در جزایر سلیمان، بزرگترین کلونی مرجانی جهان را کشف کردند؛ این مرجان عظیم که از یک میلیارد پولیپ تشکیل شده و بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد، نمادی از تنوع زیستی و مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی به شمار میرود و آنقدر بزرگ است که از فضا قابل رویت است. گفتنی است پولیپ (Polyp) به ساختارهای کوچکی در بدن مرجانها گفته میشود که در واقع موجودات زنده ریز و سادهای هستند. این پولیپها با اتصال به همدیگر کلونیهای بزرگ مرجانی را تشکیل میدهند و در رنگها و اشکال مختلفی دیده میشوند.
شناسایی بزرگترین مرجان جهان؛ ساختاری که از فضا پیداست
در یک کشف خارقالعاده، دانشمندان بزرگترین کلونی مرجانی جهان را در جزایر سلیمان واقع در جنوب غربی اقیانوس آرام شناسایی کردهاند. این کلونی مرجانی که در حدود ۳۴ متر عرض و بیش از ۵ متر ارتفاع دارد، آنقدر عظیم است که از فضا نیز قابلمشاهده است.
این ساختار طبیعی منحصربهفرد که به واسطه حجم گسترده پولیپهایش به نام «pavona clavus» شناخته میشود، برخلاف صخرههای مرجانی که مجموعهای از کلونیهای کوچکتر را در خود جای میدهند، بهعنوان یک ارگانیسم واحد و زنده در نظر گرفته میشود.
انریک سالا، کاوشگر نشنال جئوگرافیک که این کشف را انجام داده است، میگوید: هر بار که فکر میکنیم دیگر چیزی برای کشف باقی نمانده، به موجوداتی برمیخوریم که هنوز رازهای زندگی در اقیانوسها را در خود پنهان دارند.
این کلونی عظیم مرجانی که تخمین زده میشود حدود ۳۰۰ سال عمر داشته باشد، اطلاعات ارزشمندی از شرایط اقیانوسها در طول سدهها در خود ذخیره کرده است. تیم تحقیقاتی که با کشتی تحقیقاتی خود در سفر هستند، قصد دارند از این اکتشاف برای توسعه مطالعات اقیانوسی و محافظت بیشتر از محیطزیست دریایی بهره بگیرند.
تفاوت با صخرههای مرجانی
این کلونی مرجانی با صخرههای معمولی تفاوت دارد؛ صخرهها مجموعهای از کلونیهای کوچک مرجانیاند، درحالیکه این مرجان بزرگ، شبکهای یکپارچه از پولیپهای متصل است. جزایر سلیمان به تنوع زیستی خود و تعداد بالای گونههای مرجانی شهرت دارد. اقیانوسهای اطراف این جزایر میزبان بیش از ۴۹۰ نوع مرجان سخت و نرم هستند که در میان آنها، این کلونی مرجانی یک زیستگاه امن برای ماهیهای جوان، خرچنگها و سایر جانوران دریایی به شمار میرود.