گروهی از دانشمندان در جزایر سلیمان، بزرگ‌ترین کلونی مرجانی جهان را کشف کردند؛ این مرجان عظیم که از یک میلیارد پولیپ تشکیل شده و بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد، نمادی از تنوع زیستی و مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود و آن‌قدر بزرگ است که از فضا قابل رویت است. گفتنی است پولیپ (Polyp) به ساختارهای کوچکی در بدن مرجان‌ها گفته می‌شود که در واقع موجودات زنده ریز و ساده‌ای هستند. این پولیپ‌ها با اتصال به همدیگر کلونی‌های بزرگ مرجانی را تشکیل می‌دهند و در رنگ‌ها و اشکال مختلفی دیده می‌شوند.

شناسایی بزرگ‌ترین مرجان جهان؛ ساختاری که از فضا پیداست

در یک کشف خارق‌العاده، دانشمندان بزرگ‌ترین کلونی مرجانی جهان را در جزایر سلیمان واقع در جنوب غربی اقیانوس آرام شناسایی کرده‌اند. این کلونی مرجانی که در حدود ۳۴ متر عرض و بیش از ۵ متر ارتفاع دارد، آن‌قدر عظیم است که از فضا نیز قابل‌مشاهده است.

این ساختار طبیعی منحصربه‌فرد که به واسطه حجم گسترده پولیپ‌هایش به نام «pavona clavus» شناخته می‌شود، برخلاف صخره‌های مرجانی که مجموعه‌ای از کلونی‌های کوچک‌تر را در خود جای می‌دهند، به‌عنوان یک ارگانیسم واحد و زنده در نظر گرفته می‌شود.