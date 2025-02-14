حسن الدغیم، سخنگوی کمیته مقدماتی کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه، اعلام کرد که گروه‌های مسلح تنها در صورتی می‌توانند در این کنفرانس شرکت کنند که سلاح‌های خود را زمین بگذارند و اقتدار وزارت دفاع را بپذیرند. وی تأکید کرد که این نشست بستری ملی برای گفت‌وگو است و جایگاهی برای نمایش قدرت نظامی ندارد.

الدغیم تأکید کرد که گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ، نماینده مردم سوریه نیست. وی افزود گروه‌های مسلح و تشکیلات نظامی در این کنفرانس شرکت نخواهند کرد، زیرا این امر با ماهیت گفت‌وگو در تضاد است.

وی اظهار داشت که پس از سقوط رژیم اسد، گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ تلاش کرده از وضعیت ناپایدار منطقه سواستفاده کند و افزود پ.ک.ک در فهرست گروه‌های تروریستی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد و طی ۴۰ سال گذشته بیش از ۴۰ هزار نفر از جمله زنان و کودکان را به قتل رسانده است.

مشارکت برای همه سوری‌ها آزاد است



الدغیم تأکید کرد که مشارکت در این کنفرانس برای همه سوری‌ها آزاد است و هر فردی از هر نقطه سوریه حق دارد شخصاً در آن حضور یابد. او همچنین اشاره کرد که تصمیمات این کنفرانس الزام‌آور نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد و به رئیس‌ دولت انتقالی ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد که عناصر رژیم سرنگون‌شده اسد که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، نه در آینده سوریه نقشی خواهند داشت و نه در این کنفرانس شرکت خواهند کرد، بلکه جای آنان در دادگاه‌ها خواهد بود.

بیانیه کمیته مقدماتی کنفرانس گفت‌وگوی ملی

اعضای کمیته مقدماتی کنفرانس گفت‌وگوی ملی، که روز چهارشنبه به دستور احمد الشرع، رئیس‌ دولت انتقالی سوریه برای ساختن آینده و تدوین یک قرارداد اجتماعی بر اساس آشتی ملی، عدالت، اصلاحات و نمایندگی مردم سوریه تشکیل شد، در پایتخت دمشق یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند. در این نشست، اولین بیانیه کمیته توسط هدی عطاسی، عضو کمیته مقدماتی، قرائت شد.