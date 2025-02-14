حسن الدغیم، سخنگوی کمیته مقدماتی کنفرانس گفتوگوی ملی سوریه، اعلام کرد که گروههای مسلح تنها در صورتی میتوانند در این کنفرانس شرکت کنند که سلاحهای خود را زمین بگذارند و اقتدار وزارت دفاع را بپذیرند. وی تأکید کرد که این نشست بستری ملی برای گفتوگو است و جایگاهی برای نمایش قدرت نظامی ندارد.
الدغیم تأکید کرد که گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ، نماینده مردم سوریه نیست. وی افزود گروههای مسلح و تشکیلات نظامی در این کنفرانس شرکت نخواهند کرد، زیرا این امر با ماهیت گفتوگو در تضاد است.
وی اظهار داشت که پس از سقوط رژیم اسد، گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ تلاش کرده از وضعیت ناپایدار منطقه سواستفاده کند و افزود پ.ک.ک در فهرست گروههای تروریستی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد و طی ۴۰ سال گذشته بیش از ۴۰ هزار نفر از جمله زنان و کودکان را به قتل رسانده است.
مشارکت برای همه سوریها آزاد است
الدغیم تأکید کرد که مشارکت در این کنفرانس برای همه سوریها آزاد است و هر فردی از هر نقطه سوریه حق دارد شخصاً در آن حضور یابد. او همچنین اشاره کرد که تصمیمات این کنفرانس الزامآور نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد و به رئیس دولت انتقالی ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد که عناصر رژیم سرنگونشده اسد که مرتکب نقض حقوق بشر شدهاند، نه در آینده سوریه نقشی خواهند داشت و نه در این کنفرانس شرکت خواهند کرد، بلکه جای آنان در دادگاهها خواهد بود.
بیانیه کمیته مقدماتی کنفرانس گفتوگوی ملی
اعضای کمیته مقدماتی کنفرانس گفتوگوی ملی، که روز چهارشنبه به دستور احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه برای ساختن آینده و تدوین یک قرارداد اجتماعی بر اساس آشتی ملی، عدالت، اصلاحات و نمایندگی مردم سوریه تشکیل شد، در پایتخت دمشق یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند. در این نشست، اولین بیانیه کمیته توسط هدی عطاسی، عضو کمیته مقدماتی، قرائت شد.
وی اعلام کرد که این کنفرانس با هدف بررسی مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سوریه، بر اساس اصول آشتی ملی، عدالت و با حضور همه طیفها برگزار میشود.
همچنین افزود که این کنفرانس به دنبال تضمین مشارکت واقعی اقشار مختلف از تمامی استانها و گروههای سوری است و قصد دارد گفتوگویی جامع را که بازتابدهنده تنوع اجتماعی و سیاسی باشد و از مرزبندیها و طبقات فراتر رود، برگزار کند.
زنان نقش فعالی در ساختن سوریه جدید ایفا خواهند کرد و هیچ سهمیه ویژهای برای کسی در نظر گرفته نشده، بلکه مشارکت براساس شایستگی خواهد بود.
تاریخ برگزاری کنفرانس پس از مشورت با مردم تعیین میشود
حسن الدغیم اعلام کرد که زمان برگزاری کنفرانس گفتوگوی ملی پس از انجام دیدار با شهروندان، بازدیدهای مختلف و ارائه اسناد کاری مشخص خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که کمیته مقدماتی یک نهاد ملی مستقل است و طبق آییننامه داخلی، رئیس آن با رأی اعضا انتخاب میشود.
کنفرانس، صدای همه سوریها است، نه یک گروه خاص
حسن الدغیم تأکید کرد که تعداد شرکتکنندگان بر اساس مشورتهای عمومی تعیین میشود و افزود: این کنفرانس صدای همه سوریها خواهد بود، نه یک گروه خاص. دیدگاههای مردم، بهویژه در استانهایی مانند حسکه، دیرالزور و رقه، مورد توجه قرار گرفته و ارتباط مستقیمی با آنها برقرار خواهد شد.
او در ادامه خاطرنشان کرد که مسائل کلیدی مانند ساختار قانون اساسی، قوای اجرایی، قانونگذاری و قضایی، چشمانداز اقتصادی، روند بازسازی، عدالت انتقالی، وحدت، حاکمیت و ثبات کشور، با مشارکت حاضران در کنفرانس شکل خواهد گرفت.