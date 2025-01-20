دونالد ترامپ روز دوشنبه ۲۰ ژانویه با ادای سوگند در ساختمان کنگره آمریکا به عنوان چهل و هفتمین رئیس‌جمهور این کشور، دور جدید ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد. این مراسم به دلیل سرمای شدید، برای اولین بار از سال ۱۹۸۵ در داخل ساختمان و با حضور جمعیتی محدود برگزار شد.

ترامپ در سخنرانی خود پس از ادای سوگند، اعلام کرد که برای بازگرداندن ایمان، دموکراسی و آزادی به مردم آمریکا انتخاب شده است و اظهار داشت: «از این لحظه به بعد، پس‌رفت آمریکایی‌ها به پایان خواهد رسید.» وی همچنین وعده داد اصلاحات فوری در بخش‌های بهداشت، خدمات و امنیت اجرا شود و دولت به توانایی و کارآمدی پیشین خود بازگردد.

اولویت‌های دولت جدید