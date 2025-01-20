دونالد ترامپ روز دوشنبه ۲۰ ژانویه با ادای سوگند در ساختمان کنگره آمریکا به عنوان چهل و هفتمین رئیسجمهور این کشور، دور جدید ریاستجمهوری خود را آغاز کرد. این مراسم به دلیل سرمای شدید، برای اولین بار از سال ۱۹۸۵ در داخل ساختمان و با حضور جمعیتی محدود برگزار شد.
ترامپ در سخنرانی خود پس از ادای سوگند، اعلام کرد که برای بازگرداندن ایمان، دموکراسی و آزادی به مردم آمریکا انتخاب شده است و اظهار داشت: «از این لحظه به بعد، پسرفت آمریکاییها به پایان خواهد رسید.» وی همچنین وعده داد اصلاحات فوری در بخشهای بهداشت، خدمات و امنیت اجرا شود و دولت به توانایی و کارآمدی پیشین خود بازگردد.
اولویتهای دولت جدید
ترامپ در ادامه سخنان خود تأکید کرد که ارتش آمریکا را به مرزهای جنوبی اعزام خواهد کرد تا از ورود غیرقانونی به کشور جلوگیری شود. وی همچنین اعلام کرد که از قوانین فدرال برای مقابله با باندهای خارجی و جرمهای مرتبط استفاده خواهد کرد. ترامپ اظهار داشت: «عصر طلایی آمریکا از امروز آغاز میشود. تمام ملتها به ما غبطه خواهند خورد و دیگر اجازه نخواهیم داد کسی از ما سوءاستفاده کند.»
این مراسم با حضور برخی افراد شناخته شده از جمله ایلان ماسک، مارک زاکربرگ مدیرعامل متا، جف بزوس، رئیس آمازون و ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل برگزار شد. ایلان ماسک که بخشی از هزینه کمپین انتخاباتی ترامپ را تأمین کرده بود، نقش کلیدی در برنامههای کاهش هزینههای دولت جدید ایفا خواهد کرد.
ترامپ اعلام کرد که قصد دارد با سرعت و قاطعیت بحرانهای پیشروی کشور را حل کند. وی وعده داد وضعیت اضطراری در مرز مکزیک اعلام کند، نقش ارتش را در این مناطق افزایش دهد و با سیاستهای سختگیرانهای ورود مهاجران غیرقانونی را محدود نماید.