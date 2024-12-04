فیلیپ لازارینی، کمیسر آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (اونروا)، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که غزه باتوجهبه جمعیتاش بالاترین میزان کودکان قطع عضو در جهان را دارد.
لازارینی با استناد به آماری که پیش از حملات اخیر اسرائیل تهیه شده بود، گفت: در غزه از هر پنج خانواده حداقل یک نفر معلول است و تقریباً نیمی از این خانوادهها یک فرزند معلول دارند. این آمار نشاندهنده شیوع گسترده آنچه که میتوان آن را «اپیدمی معلولیت» نامید، است.
وی همچنین به پیامدهای انسانی حملات اسرائیل به غزه اشاره کرد و افزود: کمتر به داستان کسانی که در طول حملات نیاز به مراقبتهای ویژه داشتند، پرداخته شده است. این حملات باعث افزایش شدید آسیبهای تروماتیک شده و تقاضا برای خدمات توانبخشی را بهشدت بالا برده است.
لازارینی تأکید کرد که بسیاری از کودکان غزه که عضو بدن خود را ازدستدادهاند، بدون بیهوشی تحت عمل جراحی قرار گرفتهاند.
او گفت: غزه بالاترین سرانه کودکان قطع عضو در جهان را دارد و این موضوع یک بحران انسانی عمیق را در منطقه نشان میدهد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت که لازارینی به آن اشاره کرد، از هر چهار نفر مجروح در حملات اسرائیل، یک نفر دچار جراحات عمیق بوده و نیاز به مراقبتهای ویژه پزشکی دارد.
این آمار و اظهارات بار دیگر وضعیت وخیم انسانی در غزه را برجسته میکند، جایی که کودکان و خانوادههایشان با چالشهای متعددی روبهرو هستند.
شمار قربانیان حملات اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به حدود ۴۵ هزار نفر و تعداد مجروحان نیز به بیش از ۱۰۵ هزار نفر افزایش یافته است.