او گفت: غزه بالاترین سرانه کودکان قطع عضو در جهان را دارد و این موضوع یک بحران انسانی عمیق را در منطقه نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت که لازارینی به آن اشاره کرد، از هر چهار نفر مجروح در حملات اسرائیل، یک نفر دچار جراحات عمیق بوده و نیاز به مراقبت‌های ویژه پزشکی دارد.

این آمار و اظهارات بار دیگر وضعیت وخیم انسانی در غزه را برجسته می‌کند، جایی که کودکان و خانواده‌هایشان با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند.

شمار قربانیان حملات اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به حدود ۴۵ هزار نفر و تعداد مجروحان نیز به بیش از ۱۰۵ هزار نفر افزایش یافته است.