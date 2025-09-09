سیاست
2 دقیقه خواندن
رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه به نخست وزیر؛ دولت بایرو سقوط کرد
نمایندگان پارلمان فرانسه با رأی عدم اعتماد، دولت فرانسوا بایرو را برکنار کردند؛ رویدادی که امانوئل مکرون را در برابر بحران تازه و لزوم انتخاب چهارمین نخست‌وزیر ظرف یک سال اخیر قرار می‌دهد.
رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه به نخست وزیر؛ دولت بایرو سقوط کرد
پرچم فرانسه بر فراز ساختمان مجلس ملی در پاریس / عکس: Reuters
9 سپتامبر 2025

پارلمان فرانسه روز دوشنبه ۱۷ شهریور با ۳۶۴ رأی موافق در برابر ۱۹۴ رأی مخالف، دولت فرانسوا بایرو را ساقط کرد. این تحول تازه، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه را وادار می‌کند بار دیگر نخست‌وزیر جدیدی برگزیند؛ تغییری که در کمتر از یک سال، چهارمین جابه‌جایی در رأس دولت محسوب می‌شود.

فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر ۷۴ساله فرانسه که تنها ۹ ماه پیش به این مقام رسیده بود، با رأی عدم اعتماد مجلس ملی از سمت خود کنار گذاشته شد.

بایرو رأی اعتماد را به‌طور غیرمنتظره به صحن آورد تا حمایت نمایندگان را از برنامه‌هایش برای مهار کسری بودجه جلب کند، اما مخالفت گسترده احزاب مانع از ادامه کار او شد. بازارهای مالی نیز به این تحول واکنش منفی نشان دادند و نگرانی‌ها نسبت به ثبات اقتصادی فرانسه افزایش یافت.

بر اساس داده‌های رسمی، بدهی عمومی فرانسه معادل ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و کسری بودجه کشور نزدیک به دوبرابر سقف تعیین‌شده سه‌درصدی اتحادیه اروپاست. بایرو قصد داشت با اعمال صرفه‌جویی ۵۱٫۵ میلیارددلاری در بودجه سال آینده این روند را مهار کند، اما طرح او با حمایت کافی روبه‌رو نشد.

مرتبطTRT Global - فرانسه در صدد به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین در سازمان ملل است

اکنون مکرون باید فرد دیگری را برای نخست‌وزیری معرفی کند. گزینه‌های او شامل انتخاب یک چهره از میان میانه‌روها یا محافظه‌کاران و یا معرفی یک تکنوکرات است؛ بااین‌حال هیچ‌یک تضمین‌کننده اکثریت پایدار در پارلمان نخواهد بود. وزیر دارایی فرانسه نیز پیش از رأی‌گیری هشدار داده بود که تغییر دولت می‌تواند برنامه‌های کاهش کسری بودجه را به تعویق بیندازد.

مطالب پیشنهادی

در همین حال، فشارهای اجتماعی رو به افزایش است. حزب سوسیالیست پیشنهاد کرده با وضع مالیات بر ثروت‌های بالای ۱۰۰ میلیون یورو و صرفه‌جویی ۲۲ میلیارد یورویی کسری بودجه کاهش یابد، اما این برنامه با سیاست‌های اقتصادی مکرون همخوانی ندارد.

جنبش اعتراضی «همه چیز را مسدود کنیم» نیز برای چهارشنبه آینده اعتصاب سراسری اعلام کرده و اتحادیه‌های کارگری برنامه‌های مشابهی برای هفته بعد در نظر گرفته‌اند.

فرانسه هم‌اکنون با بالاترین نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو روبه‌رو است و هزینه بازپرداخت بدهی آن از اسپانیا نیز بیشتر گزارش می‌شود. اختلاف نرخ اوراق قرضه این کشور با اوراق ۱۰ساله آلمان به بالاترین سطح چهار ماه اخیر رسیده است. مؤسسات بین‌المللی نیز در آستانه ارزیابی دوباره رتبه اعتباری فرانسه قرار دارند؛ اقدامی که می‌تواند تأمین مالی دولت را پرهزینه‌تر سازد.

مرتبطTRT Global - فرانسه تا سال ۲۰۲۷ بودجه دفاعی خود را دو برابر می‌کند

 

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us