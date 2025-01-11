در هفته جاری، دفتر انضباط دانشجویی دانشگاه نیویورک به دانشجویان تعلیق‌شده از تحصیل اطلاع داده است که به دلیل برگزاری اعتراضاتی که «تأثیرات مخرب قابل توجهی داشت»، مجازات شده‌اند. گروه NYUFSJP در واکنش به این اقدام، بیان داشته است که اعتراضات تنها تجمعات جزئی در توزیع برگه‌ها و شعار دادن به مدت ۱۵ دقیقه بوده است.

این گروه همچنین بر این نکته تأکید کرده است که مجازات‌ها بسیار شدیدتر از مجازات‌هایی است که در طول ۱۵ ماه گذشته برای دانشجویان دیگر صادر شده است و به شدت آن را محکوم کرده‌اند. به عقیده آن‌ها، این اقدامات نماد کامل فروپاشی فرآیندهای قانونی و اجرای مجازات‌های جمعی بدون در نظر گرفتن عمل فردی دانشجویان است.

این محرومیت از تحصیل‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است، و منتقدان این اقدام را به عنوان سرکوب شدید آزادی بیان سیاسی مشروع تلقی کرده‌اند.