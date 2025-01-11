سیاست
2 دقیقه خواندن
دانشگاه نیویورک ۱۱ دانشجو را به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز در حمایت از غزه به مدت یک سال تعلیق از تحصیل کرد
دانشگاه نیویورک به تازگی ۱۱ دانشجو را به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز ضد جنگ در حمایت از مردم غزه به مدت یک سال تعلیق از تحصیل کرده است.
دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه نیویورک در میدان واشنگتن پارک علیه اسرائیل اعتراض می‌کنند. / عکس : AFP
11 ژانویه 2025

این اعتراضات که ماه گذشته در حمایت از فلسطینی‌ها برگزار شد، شامل نشست‌های اعتراضی و تجمعاتی در برابر ساختمان‌های اداری دانشگاه می‌شد.

گروه اساتید و کارکنان دانشگاه نیویورک برای عدالت در فلسطین (NYUFSJP) در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق‌های مذکور روز چهارشنبه ابلاغ شده است و تا ژانویه ۲۰۲۶ به طول خواهد انجامید. این گروه اقدام دانشگاه را مجازات جمعی سختگیرانه خوانده است.

 برخی از دانشجویانی که به مدت یک سال به محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند، در تجمعات مسالمت‌آمیز در مقابل دفترهای اداری در طبقه دوازدهم و در لابی کتابخانه شرکت کرده بودند. این اعتراضات با هدف درخواست ملاقات با مسئولان دانشگاه برای بحث در مورد افشای اطلاعاتی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های دانشگاه در اسرائیل برگزار شده بود.

در این اعتراضات که در ماه دسامبر برگزار شده بود، دو عضو هیئت علمی دانشگاه نیویورک نیز بازداشت شده بودند.

در هفته جاری، دفتر انضباط دانشجویی دانشگاه نیویورک به دانشجویان تعلیق‌شده از تحصیل اطلاع داده است که به دلیل برگزاری اعتراضاتی که «تأثیرات مخرب قابل توجهی داشت»، مجازات شده‌اند. گروه NYUFSJP در واکنش به این اقدام، بیان داشته است که اعتراضات تنها تجمعات جزئی در توزیع برگه‌ها و شعار دادن به مدت ۱۵ دقیقه بوده است.

این گروه همچنین بر این نکته تأکید کرده است که مجازات‌ها بسیار شدیدتر از مجازات‌هایی است که در طول ۱۵ ماه گذشته برای دانشجویان دیگر صادر شده است و به شدت آن را محکوم کرده‌اند. به عقیده آن‌ها، این اقدامات نماد کامل فروپاشی فرآیندهای قانونی و اجرای مجازات‌های جمعی بدون در نظر گرفتن عمل فردی دانشجویان است.

این محرومیت از تحصیل‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است، و منتقدان این اقدام را به عنوان سرکوب شدید آزادی بیان سیاسی مشروع تلقی کرده‌اند.

