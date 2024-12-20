سیاست
رئیس‌جمهور شیلی: نتانیاهو جنایتکار جنگی است
رئیس‌جمهور شیلی، گابریل بوریچ، نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو را به دلیل اقداماتش در فلسطین، به عنوان جنایتکار جنگی معرفی کرد.
گابریل بوریچ, رئیس‌جمهور شیلی / عکس: AA
20 دسامبر 2024

بوریچ این اظهارات را در مراسم «کریسمس فلسطینی » که روز چهارشنبه در ورزشگاه فلسطینی‌ها در پایتخت سانتیاگو برگزار شد، بیان کرد. او در این مراسم به شدت از نتانیاهو به خاطر حملات اسرائیل به غزه که اکنون به چهاردهمین ماه متوالی رسیده است، انتقاد کرد.

بوریچ گفت: در دفاع از انسانیت جایی برای میانه‌روی وجود ندارد. ما امروز اینجا جمع شده‌ایم تا از انسانیت دفاع کنیم.

وی با اشاره به اتفاقات غم‌انگیز و تکان‌دهنده در غزه و کرانه باختری، گفت: ما نه تنها از آنچه در غزه اتفاق می‌افتد، بلکه از حوادثی که در کرانه باختری رخ می‌دهد، به شدت ناراحت و متأثر هستیم. او به حملات شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی و سربازان اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشاره کرد.

بوریچ تأکید کرد که اقدامات نتانیاهو مصداق جنایات جنگی است و افزود: من انسانیت را انتخاب می‌کنم. آنچه بنیامین نتانیاهو انجام داده است، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

وی در ادامه خواستار تلاش‌ها برای دستیابی به صلح شد.

از اکتبر ۲۰۲۳، حملات اسرائیل به غزه باعث کشته شدن بیش از ۴۵,۰۰۰ نفر شده و بیشتر این منطقه را به یک ویرانه غیرقابل سکونت تبدیل کرده است، در حالی که بازماندگان در آستانه گرسنگی مطلق قرار دارند.

جامعه فلسطینی شیلی از سال ۲۰۲۱ مراسم نور امید را برگزار می‌کند.

شیلی یکی از بزرگ‌ترین جوامع فلسطینی در خارج از خاورمیانه را دارد و حدود نیم میلیون نفر از جمعیت آن، دارای تبار فلسطینی هستند.

