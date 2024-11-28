سیاست
2 دقیقه خواندن
دستگیری هفت عضو گروه تروریستی پ.ک.ک در بریتانیا
پلیس انگلستان در چارچوب تحقیقات خود علیه گروه تروریستی پ.ک.ک از بازداشت ۷ نفر از جمله ۲ زن خبر داد.
درگیری حامیان گروه تروریستی پ.پ.ک با پلیس لندن / عکس: AA
28 نوامبر 2024

دایره مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که شامگاه چهارشنبه، ۲۷ نوامبر، در چارچوب تحقیقات خود علیه گروه تروریستی پ.ک.ک، عملیاتی گسترده در چندین محله پایتخت انجام داده است. در جریان این عملیات، ۶ نفر با سنین ۲۳، ۲۷، ۳۱، ۵۶، ۵۹ و ۶۱ ساله بازداشت شدند.

همچنین، پلیس تأیید کرد که فرد دیگری نیز در غرب لندن در ارتباط با همین پرونده دستگیر شده است که تعداد بازداشت‌شدگان را به ۷ نفر رسانده است.

این عملیات در ۸ محله لندن انجام شده و یکی از مکان‌های مورد تفتیش، مرکزی با نام «مرکز اجتماعی کُرد» در منطقه هارینگی در شمال لندن است. پلیس اعلام کرده است که تحقیقات در این مرکز ممکن است تا دو هفته به طول بینجامد.

افزایش تدابیر امنیتی و محدودیت‌های تردد

پلیس لندن در اطلاعیه‌ای خطاب به شهروندان اعلام کرد که به دلیل ادامه تحقیقات، تردد عابران و وسایل نقلیه در برخی مناطق ممنوع خواهد بود. همچنین تعداد نیروهای پلیس و گشت‌زنی در مناطق مختلف پایتخت افزایش می‌یابد.

هلن فلانگان، سرپرست دایره مبارزه با تروریسم، در این بیانیه تأکید کرد که این عملیات پس از انجام تحقیقات گسترده درباره فعالیت‌های مرتبط با پ.ک.ک صورت گرفته است.

 تمرکز بر تأمین مالی و جذب نیروی این گروه تروریستی

منابع رسمی ترکیه اعلام کرده‌اند که نیروهای امنیتی لندن در حال بررسی مسائلی از قبیل تأمین مالی تروریسم، پولشویی و جذب نیرو برای پ.ک.ک هستند. بریتانیا این گروه را یک سازمان تروریستی می‌داند.

به گفته این منابع، اطلاعات مربوط به این پرونده از مدت‌ها پیش به طور منظم توسط مقامات ترکیه در اختیار نهادهای امنیتی بریتانیا قرار گرفته بود و پس از تکمیل پرونده، پلیس لندن تصمیم به اجرای این عملیات گرفت که در نتیجه آن تاکنون ۷ نفر دستگیر شده‌اند.

