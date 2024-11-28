دایره مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که شامگاه چهارشنبه، ۲۷ نوامبر، در چارچوب تحقیقات خود علیه گروه تروریستی پ.ک.ک، عملیاتی گسترده در چندین محله پایتخت انجام داده است. در جریان این عملیات، ۶ نفر با سنین ۲۳، ۲۷، ۳۱، ۵۶، ۵۹ و ۶۱ ساله بازداشت شدند.

همچنین، پلیس تأیید کرد که فرد دیگری نیز در غرب لندن در ارتباط با همین پرونده دستگیر شده است که تعداد بازداشت‌شدگان را به ۷ نفر رسانده است.

این عملیات در ۸ محله لندن انجام شده و یکی از مکان‌های مورد تفتیش، مرکزی با نام «مرکز اجتماعی کُرد» در منطقه هارینگی در شمال لندن است. پلیس اعلام کرده است که تحقیقات در این مرکز ممکن است تا دو هفته به طول بینجامد.

افزایش تدابیر امنیتی و محدودیت‌های تردد

پلیس لندن در اطلاعیه‌ای خطاب به شهروندان اعلام کرد که به دلیل ادامه تحقیقات، تردد عابران و وسایل نقلیه در برخی مناطق ممنوع خواهد بود. همچنین تعداد نیروهای پلیس و گشت‌زنی در مناطق مختلف پایتخت افزایش می‌یابد.