در نخستین سفر رئیس‌جمهور مغولستان به ترکیه بعد از گذشت دو دهه، تفاهم‌نامه‌های متعددی بین دو کشور امضا شد. این دیدار با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و همتای مغولستانی او در آنکارا برگزار شد.

سفر رئیس‌جمهور مغولستان به ترکیه به‌عنوان نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب می‌شود، و هر دو طرف بر تعهد خود به گسترش و تعمیق همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف تأکید کردند.

در این دیدار، ۱۱ تفاهم‌نامه در حوزه‌های مختلف بین دو کشور امضا شد. از جمله تفاهم‌نامه‌ها می‌توان به پروتکل همکاری میان سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه (TRT) و رادیو و تلویزیون ملی مغولستان (MNB) اشاره کرد که به تقویت همکاری‌های رسانه‌ای و تبادلات فرهنگی بین دو کشور می‌پردازد.