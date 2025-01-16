ترکیه
ترکیه و مغولستان تفاهم‌نامه‌های متعددی برای گسترش همکاری‌ها امضا کردند
در جریان سفر رئیس‌جمهور مغولستان به ترکیه، دو کشور تفاهم‌نامه‌های متعددی در زمینه‌های مختلف امضا کردند تا همکاری‌های دوجانبه خود را گسترش دهند.
رئیس‌جمهور ترکیه و همتای مغولستانی او در آنکارا / عکس : AA
16 ژانویه 2025

در نخستین سفر رئیس‌جمهور مغولستان به ترکیه بعد از گذشت دو دهه، تفاهم‌نامه‌های متعددی بین دو کشور امضا شد. این دیدار با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و همتای مغولستانی او در آنکارا برگزار شد.

سفر رئیس‌جمهور مغولستان به ترکیه به‌عنوان نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب می‌شود، و هر دو طرف بر تعهد خود به گسترش و تعمیق همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف تأکید کردند.

در این دیدار، ۱۱ تفاهم‌نامه در حوزه‌های مختلف بین دو کشور امضا شد. از جمله تفاهم‌نامه‌ها می‌توان به پروتکل همکاری میان سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه (TRT)  و رادیو و تلویزیون ملی مغولستان (MNB) اشاره کرد که به تقویت همکاری‌های رسانه‌ای و تبادلات فرهنگی بین دو کشور می‌پردازد.

این سفر به دعوت رجب طیب اردوغان و با هدف تقویت ارتباطات تاریخی و فرهنگی میان دو کشور و جستجوی فرصت‌های جدید برای همکاری در زمینه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شد. این نخستین سفر رئیس‌جمهور مغولستان به ترکیه پس از ۲۱ سال است و هدف آن، تقویت روابط تاریخی و فرهنگی بین مردم ترکیه و مغولستان برای منافع مشترک است.

روابط دیپلماتیک ترکیه و مغولستان از ۲۴ ژوئن ۱۹۶۹ آغاز شده و به مرور زمان گسترش یافته است. این روابط به‌ویژه پس از افتتاح سفارت‌ها در هر دو کشور بیشتر شد. ترکیه به روابط تاریخی خود با مغولستان، کشوری که کتیبه‌های اورخون یعنی قدیمی‌ترین آثار شناخته‌شده ترک‌ها در آنجا هست، اهمیت ویژه‌ای نشان می‌دهد.

