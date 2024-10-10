ترکیش ایرلاینز در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴ با جابهجایی ۶۵.۱ میلیون مسافر و ثبت رشد ۱.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رکورد جدیدی به ثبت رساند. در گزارش اخیر این شرکت، تعداد مسافران بینالمللی (مسافران خارجی که از ترکیه به خارج سفر میکنند) با افزایش ۶.۷ درصدی به ۲۳.۹ میلیون نفر رسید که نسبت به ۲۲.۴ میلیون نفر در سال گذشته، قابلتوجه است. همچنین، ترکیش ایرلاینز از افزایش ۲۶.۵ درصدی در حجم بار و پست خبر داد که در نه ماه نخست سال ۲۰۲۴ به ۱.۵ میلیون تن رسید، درحالیکه این رقم در سال ۲۰۲۳ معادل ۱.۲ میلیون تن بود.
در سپتامبر ۲۰۲۴، ترکیش ایرلاینز ۷.۷ میلیون مسافر را جابهجا کرد که نشاندهنده کاهش ۳.۴ درصدی نسبت به ۷.۹ میلیون مسافر در سپتامبر ۲۰۲۳ است. بااینحال، تعداد مسافران بینالمللی با افزایش ۳.۱ درصدی از ۲.۶۶ میلیون نفر در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۲.۷۴ میلیون نفر در سپتامبر ۲۰۲۴ رسید.
ترکیه رکورد ۱۷۷ میلیون مسافر را در ۹ ماه ثبت کرد
در کنار آمار ترکیش ایرلاینز، «عبدالقادر اورالاوغلو»، وزیر حملونقل و زیرساختهای ترکیه، در گزارشی اعلام کرد که فرودگاههای ترکیه در ۹ ماه نخست سال جاری به ۱۷۷ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۴۹۸ مسافر خدماترسانی کردهاند. وی افزود که در سپتامبر امسال، بیش از ۲۲ میلیون و ۴۱۵ هزار نفر از فرودگاههای ترکیه استفاده کردهاند که شامل ۸ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۵۰۵ مسافر در پروازهای داخلی و ۱۴ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۳۷ مسافر در پروازهای بینالمللی است. این آمار نشاندهنده افزایش ۱.۸ درصدی در تعداد مسافران نسبت به سپتامبر سال گذشته میباشد. همچنین، حجم بار و محمولههای جابهجا شده در فرودگاهها به ۴۷۸ هزار و ۸۰۳ تن رسید که شامل ۸۵ هزار و ۱۰۸ تن در پروازهای داخلی و ۳۹۳ هزار و ۶۹۵ تن در پروازهای بینالمللی است.