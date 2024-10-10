ترکیش ایرلاینز در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴ با جابه‌جایی ۶۵.۱ میلیون مسافر و ثبت رشد ۱.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رکورد جدیدی به ثبت رساند. در گزارش اخیر این شرکت، تعداد مسافران بین‌المللی (مسافران خارجی که از ترکیه به خارج سفر می‌کنند) با افزایش ۶.۷ درصدی به ۲۳.۹ میلیون نفر رسید که نسبت به ۲۲.۴ میلیون نفر در سال گذشته، قابل‌توجه است. همچنین، ترکیش ایرلاینز از افزایش ۲۶.۵ درصدی در حجم بار و پست خبر داد که در نه ماه نخست سال ۲۰۲۴ به ۱.۵ میلیون تن رسید، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۳ معادل ۱.۲ میلیون تن بود.

در سپتامبر ۲۰۲۴، ترکیش ایرلاینز ۷.۷ میلیون مسافر را جابه‌جا کرد که نشان‌دهنده کاهش ۳.۴ درصدی نسبت به ۷.۹ میلیون مسافر در سپتامبر ۲۰۲۳ است. بااین‌حال، تعداد مسافران بین‌المللی با افزایش ۳.۱ درصدی از ۲.۶۶ میلیون نفر در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۲.۷۴ میلیون نفر در سپتامبر ۲۰۲۴ رسید.

ترکیه رکورد ۱۷۷ میلیون مسافر را در ۹ ماه ثبت کرد