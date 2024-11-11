رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، امروز دوشنبه ۱۱ نوامبر در رأس هیئتی به منظور شرکت در اجلاس اضطراری مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه کشورهای عرب عازم ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. هواپیمای حامل اردوغان با نام «جان» ساعت ۰۸:۴۵ به وقت محلی از فرودگاه اسن‌بوغای آنکارا به مقصد ریاض پرواز کرد.

در این سفر، اردوغان را آلپ‌ارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی، عاکف چاغاتای قلیچ مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور سیاست خارجی و امنیتی، فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری، و ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت) همراهی می‌کنند.