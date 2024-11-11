رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، امروز دوشنبه ۱۱ نوامبر در رأس هیئتی به منظور شرکت در اجلاس اضطراری مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه کشورهای عرب عازم ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. هواپیمای حامل اردوغان با نام «جان» ساعت ۰۸:۴۵ به وقت محلی از فرودگاه اسنبوغای آنکارا به مقصد ریاض پرواز کرد.
در این سفر، اردوغان را آلپارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی، عاکف چاغاتای قلیچ مشاور ارشد رئیسجمهور در امور سیاست خارجی و امنیتی، فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری، و ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت) همراهی میکنند.
همچنین رئیس جمهور ترکیه در حاشیه این نشست با رهبران جهان دیدار دوجانبه انجام خواهد داد.
گفتنی است، رئيس جمهور اردوغان پس از حضور در اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه کشورهای عرب، برای شرکت در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل راهی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان خواهد شد.