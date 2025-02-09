مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) عصر یکشنبه، نهم فوریه، در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که این مرکز با همکاری سازمانهای غیردولتی ترکیه، در پانزدهمین مرحله از ارسال کمکهای انساندوستانه، ۱۹۵۶ تن کمک به غزه ارسال کرده است.
آفاد توضیح داد که تا به امروز ۱۵ مرحله کمک از طریق دریا، ۱۴ مرحله از طریق هوا، تأمین کمک از منابع منطقهای و ارسال کمک با همکاری سازمان ملل، در مجموع ۹۶۱۳۱ تن کمک به غزه ارسال شده است.
این مرکز همچنین افزود: ما همچنان با تمام قدرت و امکانات خود به یاری مظلومان خواهیم شتافت و تمام تلاش خود را برای التیام زخمهای برادران و خواهران غزهایمان خواهیم گذاشت.
مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه با شعار «برای انسان در داخل کشور، برای انسانیت در خارج از مرزها»، پس از حمله ارتش اسرائیل به غزه، نقشی بسیار فعال در کمک به آوارگان غزهای ایفا کرده است.