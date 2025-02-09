مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) عصر یکشنبه، نهم فوریه، در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که این مرکز با همکاری سازمان‌های غیردولتی ترکیه، در پانزدهمین مرحله از ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه، ۱۹۵۶ تن کمک به غزه ارسال کرده است.

آفاد توضیح داد که تا به امروز ۱۵ مرحله کمک از طریق دریا، ۱۴ مرحله از طریق هوا، تأمین کمک از منابع منطقه‌ای و ارسال کمک با همکاری سازمان ملل، در مجموع ۹۶۱۳۱ تن کمک به غزه ارسال شده است.