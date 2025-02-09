سیاست
1 دقیقه خواندن
آفاد ترکیه در پانزدهمین مرحله از کمک‌رسانی به غزه ۱.۹۵۶ تن کمک ارسال کرد
‌آفاد ترکیه در پانزدهمین مرحله از ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه، با همکاری سازمان‌های غیردولتی، ۱.۹۵۶ تن کمک ارسال کرد. این کمک‌ها شامل ارسال کالاهای ضروری از طریق دریا و هوا است و تا کنون بیش از ۹۶ هزار تن کمک به مردم غزه رسیده است.
آفاد ترکیه در پانزدهمین مرحله از کمک‌رسانی به غزه ۱.۹۵۶ تن کمک ارسال کرد
عکس : AA
9 فوریه 2025

مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) عصر یکشنبه، نهم فوریه، در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که این مرکز با همکاری سازمان‌های غیردولتی ترکیه، در پانزدهمین مرحله از ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه، ۱۹۵۶ تن کمک به غزه ارسال کرده است.

آفاد توضیح داد که تا به امروز ۱۵ مرحله کمک از طریق دریا، ۱۴ مرحله از طریق هوا، تأمین کمک از منابع منطقه‌ای و ارسال کمک با همکاری سازمان ملل، در مجموع ۹۶۱۳۱ تن کمک به غزه ارسال شده است.

مطالب پیشنهادی

این مرکز همچنین افزود: ما همچنان با تمام قدرت و امکانات خود به یاری مظلومان خواهیم شتافت و تمام تلاش خود را برای التیام زخم‌های برادران و خواهران غزه‌ای‌مان خواهیم گذاشت.

‌مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه با شعار «برای انسان‌ در داخل کشور، برای انسانیت در خارج از مرزها»، پس از حمله ارتش اسرائیل به غزه، نقشی بسیار فعال در کمک به آوارگان غزه‌ای ایفا کرده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us