مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در جریان مراسم اختتامیه «هفته فرهنگی تبریز» هنگام قرائت ابیاتی از شعر معروف حیدربابایه سلام، سروده محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)، از سوی یکی از مسئولین با تذکر مواجه شد.
پزشکیان پیش از خواندن شعر اعلام کرد که قصد دارد دو بیت از اشعار شهریار را بخواند، اما مقامات و وزیرانی در میان حاضران هستند که ترکی نمیدانند و او ادامه سخنرانی اش به زبان فارسی خواهد بود. او شروع به خواندن ابیات کرد:
حيدربابا ايگيد امک ايتيرمز
عمر گئچر افسوس بره بيتيرمز
نامرد اولان عمری باشا يئتيرمز
بيزده والله اونوتماريق سيزلری
حیدربابا، مرد ایگیدلر دوغگینان
نامردلرین بورونلارین اووگینان
گدیکده قوردلاری توت، بوغگینان
قوی قوزولار آیین شایین اوتلاسین
قویونلارون قویروقلارین قاتلاسین
ترجمه فارسی:
حیدربابا، جوانمردان خوبیها را فراموش نمیکنند
عمر میگذرد و افسوس فایدهای ندارد
نامردان عمرشان ابدی نیست
ما هم به خدا شما را فراموش نمیکنیم
اگر روزی نباشیم، ما را حلال کنید
حیدربابا، فرزندان دلاور بزای
بینی نامردان را به خاک بسای
در درهها گرگان را بگیر و خفه کن
بگذار برهها در چراگاهها بچرند
بگذار گوسفندان دمهایشان را جمع کنند
درحالیکه پزشکیان به قرائت شعر ادامه میداد، یکی از مسئولین به کنار او آمد و تذکر داد. رئیسجمهور در واکنش، با لبخند گفت: «بابا اشکالی ندارد، دو تا شعر ترکی خواندن که مشکلی ایجاد نمیکند.»
این واکنش پزشکیان با تشویق حضار همراه شد.