مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در جریان مراسم اختتامیه «هفته فرهنگی تبریز» هنگام قرائت ابیاتی از شعر معروف حیدربابایه سلام، سروده محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)، از سوی یکی از مسئولین با تذکر مواجه شد.

پزشکیان پیش از خواندن شعر اعلام کرد که قصد دارد دو بیت از اشعار شهریار را بخواند، اما مقامات و وزیرانی در میان حاضران هستند که ترکی نمی‌دانند و او ادامه سخنرانی اش به زبان فارسی خواهد بود. او شروع به خواندن ابیات کرد:

حيدربابا ايگيد امک ايتيرمز

عمر گئچر افسوس بره بيتيرمز

نامرد اولان عمری باشا يئتيرمز

بيزده والله اونوتماريق سيزلری

حیدربابا، مرد ایگیدلر دوغگینان

نامردلرین بورونلارین اووگینان

گدیک‌ده قوردلاری توت، بوغگینان

قوی قوزولار آیین شایین اوتلاسین

قویونلارون قویروقلارین قاتلاسین

ترجمه فارسی: