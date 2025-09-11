محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست وزیر قطر، با تأکید بر ضرورت محاکمه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به دلیل جنایات جنگی در غزه، اعلام کرد که کشورش در حال هماهنگی با شرکای عربی و اسلامی برای ارائه یک پاسخ جامع منطقهای به حمله اسرائیل به دوحه است.
نخست وزیر قطر، روز چهارشنبه ۱۱ سپتامبر، در مصاحبه با شبکه سیانان گفت: نتانیاهو باید به عدالت سپرده شود.
وی با اشاره به کیفرخواست دادگاه بینالمللی کیفری علیه نتانیاهو به اتهام جنایات جنگی در غزه افزود: قطر در حال مشاوره و بحث با دیگر شرکای منطقهای برای تعیین پاسخ مناسب است.
نخست وزیر قطر همچنین تأیید کرد که در روزهای آینده دوحه میزبان یک نشست عربی-اسلامی خواهد بود تا درباره اقدامات مقابلهای با تجاوز اسرائیل تصمیمگیری شود.
وی ضمن محکوم کردن حمله، آن را تروریسم دولتی خواند و گفت: هیچ کلمهای نمیتواند خشم ما از این اقدام را توصیف کند.
وی افزود که قطر در حال بازنگری نقش خود در هرگونه مذاکرات آتی آتشبس غزه است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ارتش اسرائیل روز سهشنبه اعلام کرد که یک حمله در پایتخت قطر انجام داده است.
این حمله هوایی به دوحه با موجی از محکومیتها مواجه شد و به عنوان نقض آشکار حاکمیت قطر و قوانین بینالمللی تلقی شد.
مقامات قطر اعلام کردند که هدف حمله ساختمانهای مسکونی بوده که اعضای دفتر سیاسی حماس در آن سکونت داشتند.