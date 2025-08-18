سیاست
تیراندازی در یک کلوب شبانه بروکلین نیویورک
در پی تیراندازی در یک کلوب شلوغ در بروکلین نیویورک در ۱۷ آگوست، سه مرد کشته و یازده نفر دیگر زخمی شدند. پلیس نیویورک اعلام کرده است که این حادثه بر اثر یک درگیری و با استفاده از چندین سلاح رخ داده و تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.
تیراندازی در یک کلوب شبانه بروکلین نیویورک / TRT Farsi
18 اوت 2025

در پی تیراندازی در یک کلوب شلوغ در بروکلین نیویورک در  ۱۷ آگوست، سه مرد کشته و یازده نفر دیگر زخمی شدند. پلیس نیویورک اعلام کرده است که این حادثه بر اثر یک درگیری و با استفاده از چندین سلاح رخ داده و تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.

