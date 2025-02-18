سیاست
3 دقیقه خواندن
شلیک ۱۷ گلوله به دو اسرائیلی در آمریکا به ظن فلسطینی بودن
یک یهودی حامی اسرائیل در میامی، دو اسرائیلی را به ظن فلسطینی بودن، هدف ۱۷ گلوله قرار داد.
شلیک ۱۷ گلوله به دو اسرائیلی در آمریکا به ظن فلسطینی بودن
ضارب ۲۷ ساله مردخای برافرمن / عکس: AFP
18 فوریه 2025

مردخای برافمن، شهروند یهودی حامی اسرائیل ۲۷ ساله، در میامی بیچ فلوریدا، به ظن فلسطینی بودن یک پدر و پسر اسرائیلی، ۱۷ گلوله به آنها شلیک کرد. او پس از بازداشت به پلیس اظهار داشت که تصور می‌کرده، این دو نفر فلسطینی هستند.

این پدر و پسر جان سالم به در بردند و پس از این حمله، در فیسبوک پستی با شعار «مرگ بر عرب» منتشر کردند.

براساس گزارش‌های پلیس، برافمن پس از بازداشت در بازجویی اظهار داشته است: دو فلسطینی دیدم و به آن‌ها شلیک کردم. اما بعداً مشخص شد که این دو نفر توریست‌های اسرائیلی بوده‌اند.

هر دو قربانی از این حمله، جان سالم به در برده‌اند. یکی از آن‌ها از ناحیه شانه و دیگری از ساعد زخمی شده‌اند. یکی از قربانیان به رسانه‌های محلی اعلام کرد: ما کنار خیابان ایستاده بودیم که ناگهان یک خودرو کنارمان آمد و راننده بدون هیچ هشدار یا پیامی، شروع به شلیک کرد.

پس از آن، یکی از قربانیان در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که این تیراندازی از روی یهودی‌ستیزی انجام شده است. او در پایان پست خود شعار «مرگ بر عرب» نوشت که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.

مطالب پیشنهادی

شورای روابط آمریکایی - اسلامی (CAIR)، بزرگ‌ترین سازمان حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا، خواستار بررسی این تیراندازی به عنوان جنایت ناشی از نفرت شده است.

مدیر ارتباطات این سازمان در فلوریدا، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: آنچه باید ملاک اتهام باشد، انگیزه ضد فلسطینی فرد مهاجم است، نه ملیت قربانیان.

گزارش جدید شورای روابط آمریکایی - اسلامی  نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، این سازمان ۸۰۶۱ شکایت از تبعیض علیه مسلمانان دریافت کرده که بیشترین میزان در ۳۰ سال گذشته بوده است.

برافمن هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد و به اتهام دو فقره اقدام به قتل عمد در مرکز اصلاح و تربیت ترنر گیلفورد نایت در شهرستان میامی-دید نگهداری می‌شود. دادگاه او در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us