مردخای برافمن، شهروند یهودی حامی اسرائیل ۲۷ ساله، در میامی بیچ فلوریدا، به ظن فلسطینی بودن یک پدر و پسر اسرائیلی، ۱۷ گلوله به آنها شلیک کرد. او پس از بازداشت به پلیس اظهار داشت که تصور میکرده، این دو نفر فلسطینی هستند.
این پدر و پسر جان سالم به در بردند و پس از این حمله، در فیسبوک پستی با شعار «مرگ بر عرب» منتشر کردند.
براساس گزارشهای پلیس، برافمن پس از بازداشت در بازجویی اظهار داشته است: دو فلسطینی دیدم و به آنها شلیک کردم. اما بعداً مشخص شد که این دو نفر توریستهای اسرائیلی بودهاند.
هر دو قربانی از این حمله، جان سالم به در بردهاند. یکی از آنها از ناحیه شانه و دیگری از ساعد زخمی شدهاند. یکی از قربانیان به رسانههای محلی اعلام کرد: ما کنار خیابان ایستاده بودیم که ناگهان یک خودرو کنارمان آمد و راننده بدون هیچ هشدار یا پیامی، شروع به شلیک کرد.
پس از آن، یکی از قربانیان در صفحه فیسبوک خود نوشت که این تیراندازی از روی یهودیستیزی انجام شده است. او در پایان پست خود شعار «مرگ بر عرب» نوشت که واکنشهای گستردهای را به دنبال داشت.
شورای روابط آمریکایی - اسلامی (CAIR)، بزرگترین سازمان حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا، خواستار بررسی این تیراندازی به عنوان جنایت ناشی از نفرت شده است.
مدیر ارتباطات این سازمان در فلوریدا، طی بیانیهای اعلام کرد: آنچه باید ملاک اتهام باشد، انگیزه ضد فلسطینی فرد مهاجم است، نه ملیت قربانیان.
گزارش جدید شورای روابط آمریکایی - اسلامی نشان میدهد که در سال ۲۰۲۳، این سازمان ۸۰۶۱ شکایت از تبعیض علیه مسلمانان دریافت کرده که بیشترین میزان در ۳۰ سال گذشته بوده است.
برافمن هماکنون در بازداشت به سر میبرد و به اتهام دو فقره اقدام به قتل عمد در مرکز اصلاح و تربیت ترنر گیلفورد نایت در شهرستان میامی-دید نگهداری میشود. دادگاه او در روزهای آینده برگزار خواهد شد.