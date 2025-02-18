مردخای برافمن، شهروند یهودی حامی اسرائیل ۲۷ ساله، در میامی بیچ فلوریدا، به ظن فلسطینی بودن یک پدر و پسر اسرائیلی، ۱۷ گلوله به آنها شلیک کرد. او پس از بازداشت به پلیس اظهار داشت که تصور می‌کرده، این دو نفر فلسطینی هستند.

این پدر و پسر جان سالم به در بردند و پس از این حمله، در فیسبوک پستی با شعار «مرگ بر عرب» منتشر کردند.

براساس گزارش‌های پلیس، برافمن پس از بازداشت در بازجویی اظهار داشته است: دو فلسطینی دیدم و به آن‌ها شلیک کردم. اما بعداً مشخص شد که این دو نفر توریست‌های اسرائیلی بوده‌اند.

هر دو قربانی از این حمله، جان سالم به در برده‌اند. یکی از آن‌ها از ناحیه شانه و دیگری از ساعد زخمی شده‌اند. یکی از قربانیان به رسانه‌های محلی اعلام کرد: ما کنار خیابان ایستاده بودیم که ناگهان یک خودرو کنارمان آمد و راننده بدون هیچ هشدار یا پیامی، شروع به شلیک کرد.

پس از آن، یکی از قربانیان در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که این تیراندازی از روی یهودی‌ستیزی انجام شده است. او در پایان پست خود شعار «مرگ بر عرب» نوشت که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.