اوربان همچنین به چالش‌های توقف جنگ اشاره و تاکید کرد متقاعد کردن روسیه به‌پایان جنگ، آن هم در شرایطی که در حال پیروزی است، چالشی بزرگ است که بر عهده ترامپ خواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ اخیرا تلاش‌هایی را برای پیشبرد مذاکرات صلح با روسیه آغاز کرده است.

تماس اخیر او با ولادیمیر پوتین نگرانی‌هایی را در کی‌یف و دیگر کشورهای اروپایی برانگیخته که شاید آینده اوکراین بدون حضور این کشور و مستقیما بین واشنگتن و مسکو تعیین شود.