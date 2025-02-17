ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان اعلام کرد که اگر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نتواند توافقی برای پایان جنگ اوکراین برقرار کند، این درگیری میتواند به یک جنگ بیپایان برای اروپا تبدیل شود.
اوربان در رویدادی رسانهای در دبی و در گفتوگو با مجری سابق شبکه فاکس نیوز، تاکر کارلسون اظهار داشت: اگر ترامپ نتواند راهحلی پیدا کند، جنگ اوکراین بهراحتی میتواند برای اتحادیه اروپا همان چیزی شود که افغانستان برای آمریکا بود.
وی افزود که این جنگ ممکن است انرژی، منابع مالی و جان انسانها را ببلعد و چارچوب زندگی عادی در اروپا را نابود کند.
اوربان همچنین به چالشهای توقف جنگ اشاره و تاکید کرد متقاعد کردن روسیه بهپایان جنگ، آن هم در شرایطی که در حال پیروزی است، چالشی بزرگ است که بر عهده ترامپ خواهد بود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترامپ اخیرا تلاشهایی را برای پیشبرد مذاکرات صلح با روسیه آغاز کرده است.
تماس اخیر او با ولادیمیر پوتین نگرانیهایی را در کییف و دیگر کشورهای اروپایی برانگیخته که شاید آینده اوکراین بدون حضور این کشور و مستقیما بین واشنگتن و مسکو تعیین شود.