با وجود پیروزی، حزب مرتس به اکثریت مطلق برای تشکیل دولت دست نیافت و برای تشکیل دولت ائتلافی باید با سایر احزاب مذاکره کند. اینکه آیا یک یا دو حزب دیگر به دولت آینده خواهند پیوست، به میزان آرای احزاب کوچکتر بستگی دارد.

این انتخابات در بحبوحه رکود اقتصادی، نگرانی‌های مهاجرتی و نااطمینانی درباره آینده اوکراین و روابط اروپا با آمریکا برگزار شد.

آلمان، پرجمعیت‌ترین کشور اتحادیه اروپا و عضو کلیدی ناتو، دومین تأمین‌کننده تسلیحات اوکراین پس از آمریکا است و نقشی اساسی در سیاست‌های امنیتی اروپا دارد.