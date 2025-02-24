سیاست
پیروزی حزب دموکرات مسیحی همزمان با رکوردشکنی راست‌ افراطی در آلمان
ائتلاف سیاسی محافظه‌کار مسیحی به رهبری فردریش مرتس با کسب ۲۸.۵ درصد آرا، پیروزی خود در انتخابات را اعلام کرد.
فردریش مرتس پیروز انتخابات آلمان / عکس: AA
24 فوریه 2025

ائتلاف سیاسی محافظه‌کار مسیحی به رهبری فردریش مرتس با کسب ۲۸.۵ درصد آرا، پیروزی خود در انتخابات آلمان را اعلام کرد. فردریش مرتس، اعلام کرد که بدون اتلاف وقت تشکیل دولت را آغاز خواهد کرد.

حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) با کسب ۲۰.۸ درصد آرا، رکورد جدیدی ثبت کرد و در شرق آلمان با ۳۴ درصد آرا پیشتاز شد. این صعود، موقعیت حزب آلترناتیو برای آلمان را به‌عنوان دومین قدرت سیاسی آلمان تثبیت می‌کند.

حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) به رهبری اولاف شولتس با کسب رتبه سوم، ضعیف‌ترین نتیجه خود را در دوران پس از جنگ جهانی دوم ثبت کرد. شولتس این نتیجه را پذیرفت و  آن را «نتیجه‌ای تلخ» توصیف کرد.

با وجود پیروزی، حزب مرتس به اکثریت مطلق برای تشکیل دولت دست نیافت و برای تشکیل دولت ائتلافی باید با سایر احزاب مذاکره کند. اینکه آیا یک یا دو حزب دیگر به دولت آینده خواهند پیوست، به میزان آرای احزاب کوچکتر بستگی دارد.

این انتخابات در بحبوحه رکود اقتصادی، نگرانی‌های مهاجرتی و نااطمینانی درباره آینده اوکراین و روابط اروپا با آمریکا برگزار شد.

آلمان، پرجمعیت‌ترین کشور اتحادیه اروپا و عضو کلیدی ناتو، دومین تأمین‌کننده تسلیحات اوکراین پس از آمریکا است و نقشی اساسی در سیاست‌های امنیتی اروپا دارد.

