بنا به اخبار منتشر شده هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ججو ایر که حامل ۱۸۱ نفر بود، صبح امروز پس از خروج از باند فرودگاه دچار آتش‌سوزی شد و با موانع اطراف برخورد کرد. به گفته آژانس ملی آتش‌نشانی کره جنوبی، تاکنون تنها دو نفر، شامل یکی از خدمه پرواز و یک مسافر، زنده از لاشه هواپیما بیرون کشیده شده‌اند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد.

جزئیات حادثه

این هواپیما که از بانکوک عازم کره جنوبی بود، حوالی ساعت ۹:۰۷ صبح به وقت محلی در شهرستان موان (۲۸۸ کیلومتری جنوب‌غربی سئول) هنگام فرود دچار مشکل در سیستم ارابه فرود شد. هواپیما پس از خروج از باند به حصار اطراف برخورد کرد و در نهایت با دیوار حاشیه فرودگاه برخورد کرده و دچار انفجار شد.

در ویدیوهای منتشر شده توسط رسانه‌های محلی هواپیما در حال سر خوردن روی باند، در حالی که شعله‌های آتش و قطعات پراکنده اطراف آن به چشم می‌خورند، دیده می‌شود.

واکنش مقامات