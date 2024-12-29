سیاست
3 دقیقه خواندن
سانحه برای هواپیمای مسافربری کره جنوبی؛ بیش از ۱۲۰ نفر جان باختند
در پی سانحه خروج از باند یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ججو ایر در فرودگاه موان کره جنوبی، بیش از ۱۲۰ نفر جان خود را از دست دادند. بنا به اظهار نظر مسئولین رسمی احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.
سانحه برای هواپیمای مسافربری کره جنوبی؛ بیش از ۱۲۰ نفر جان باختند
هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ججو ایر/ عکس: Reuters
29 دسامبر 2024

بنا به اخبار منتشر شده هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ججو ایر که حامل ۱۸۱ نفر بود، صبح امروز پس از خروج از باند فرودگاه دچار آتش‌سوزی شد و با موانع اطراف برخورد کرد. به گفته آژانس ملی آتش‌نشانی کره جنوبی، تاکنون تنها دو نفر، شامل یکی از خدمه پرواز و یک مسافر، زنده از لاشه هواپیما بیرون کشیده شده‌اند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد.

جزئیات حادثه

این هواپیما که از بانکوک عازم کره جنوبی بود، حوالی ساعت ۹:۰۷ صبح به وقت محلی در شهرستان موان (۲۸۸ کیلومتری جنوب‌غربی سئول) هنگام فرود دچار مشکل در سیستم ارابه فرود شد. هواپیما پس از خروج از باند به حصار اطراف برخورد کرد و در نهایت با دیوار حاشیه فرودگاه برخورد کرده و دچار انفجار شد.

در ویدیوهای منتشر شده توسط رسانه‌های محلی هواپیما در حال سر خوردن روی باند، در حالی که شعله‌های آتش و قطعات پراکنده اطراف آن به چشم می‌خورند، دیده می‌شود.

واکنش مقامات

مطالب پیشنهادی

پس از وقوع سانحه چوی سانگ-موک، رئیس‌جمهور موقت کره جنوبی، دستور بسیج تمامی منابع برای نجات بازماندگان را صادر کرد. وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: تمامی نهادهای مربوطه باید تمام منابع موجود را برای نجات افراد بسیج کنند.

به گفته مقامات، یک جلسه اضطراری با حضور اعضای کابینه برای بررسی عملیات نجات برگزار شده است و رئیس‌جمهور موقت در حال حرکت به سمت محل حادثه است.

این نخستین حادثه مرگبار در تاریخ شرکت هواپیمایی ججو ایر، یکی از بزرگترین خطوط هوایی کره جنوبی است که از سال ۲۰۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. پیش از این، در ۱۲ اوت ۲۰۰۷، یک هواپیمای بمباردیر Q400 متعلق به ججو ایر با ۷۴ مسافر به دلیل وزش باد شدید در فرودگاه بوسان-گیمهه از باند خارج شد که در این حادثه چند نفر زخمی شدند.

صنعت هوانوردی کره جنوبی با برخورداری از شرکت‌های پیشرو مانند کره ایر، آسیانا ایرلاینز و ججو ایر، از جمله صنایع پیشرفته و ایمن در سطح جهان محسوب می‌شود. این کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن و استانداردهای بین‌المللی، توانسته است رکوردی قابل‌توجه در ایمنی پروازها و رضایت مسافران به دست آورد. فرودگاه اینچئون، به عنوان یکی از بهترین فرودگاه‌های جهان، نقشی کلیدی در رشد هوانوردی این کشور ایفا می‌کند. علاوه بر خدمات مسافربری، کره جنوبی در حوزه حمل‌ونقل بار هوایی و تعمیر و نگهداری هواپیما نیز جایگاه ویژه‌ای در منطقه دارد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us