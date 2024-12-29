بنا به اخبار منتشر شده هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ججو ایر که حامل ۱۸۱ نفر بود، صبح امروز پس از خروج از باند فرودگاه دچار آتشسوزی شد و با موانع اطراف برخورد کرد. به گفته آژانس ملی آتشنشانی کره جنوبی، تاکنون تنها دو نفر، شامل یکی از خدمه پرواز و یک مسافر، زنده از لاشه هواپیما بیرون کشیده شدهاند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد.
جزئیات حادثه
این هواپیما که از بانکوک عازم کره جنوبی بود، حوالی ساعت ۹:۰۷ صبح به وقت محلی در شهرستان موان (۲۸۸ کیلومتری جنوبغربی سئول) هنگام فرود دچار مشکل در سیستم ارابه فرود شد. هواپیما پس از خروج از باند به حصار اطراف برخورد کرد و در نهایت با دیوار حاشیه فرودگاه برخورد کرده و دچار انفجار شد.
در ویدیوهای منتشر شده توسط رسانههای محلی هواپیما در حال سر خوردن روی باند، در حالی که شعلههای آتش و قطعات پراکنده اطراف آن به چشم میخورند، دیده میشود.
واکنش مقامات
پس از وقوع سانحه چوی سانگ-موک، رئیسجمهور موقت کره جنوبی، دستور بسیج تمامی منابع برای نجات بازماندگان را صادر کرد. وی در بیانیهای اعلام کرد: تمامی نهادهای مربوطه باید تمام منابع موجود را برای نجات افراد بسیج کنند.
به گفته مقامات، یک جلسه اضطراری با حضور اعضای کابینه برای بررسی عملیات نجات برگزار شده است و رئیسجمهور موقت در حال حرکت به سمت محل حادثه است.
این نخستین حادثه مرگبار در تاریخ شرکت هواپیمایی ججو ایر، یکی از بزرگترین خطوط هوایی کره جنوبی است که از سال ۲۰۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. پیش از این، در ۱۲ اوت ۲۰۰۷، یک هواپیمای بمباردیر Q400 متعلق به ججو ایر با ۷۴ مسافر به دلیل وزش باد شدید در فرودگاه بوسان-گیمهه از باند خارج شد که در این حادثه چند نفر زخمی شدند.
صنعت هوانوردی کره جنوبی با برخورداری از شرکتهای پیشرو مانند کره ایر، آسیانا ایرلاینز و ججو ایر، از جمله صنایع پیشرفته و ایمن در سطح جهان محسوب میشود. این کشور با بهرهگیری از فناوریهای مدرن و استانداردهای بینالمللی، توانسته است رکوردی قابلتوجه در ایمنی پروازها و رضایت مسافران به دست آورد. فرودگاه اینچئون، به عنوان یکی از بهترین فرودگاههای جهان، نقشی کلیدی در رشد هوانوردی این کشور ایفا میکند. علاوه بر خدمات مسافربری، کره جنوبی در حوزه حملونقل بار هوایی و تعمیر و نگهداری هواپیما نیز جایگاه ویژهای در منطقه دارد.