محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، در نشست خبری اخیر خود توضیحاتی درخصوص توافق آتشبس در غزه ارائه داد و اظهار کرد که مرحله نخست این توافق به مدت ۴۲ روز ادامه خواهد داشت.
طبق این توافق در مرحله اول، حملات متوقف شده و نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت غزه عقبنشینی خواهند کرد. این توافق که با میانجیگری قطر و مصر بهدست آمده، شامل اقدامات مختلفی بهویژه در راستای بهبود وضعیت انسانی در غزه است.
وی همچنین اشاره کرد که طبق توافق صورتگرفته، حماس ۳۳ نفر را در ازای آزادی اسرای فلسطینی که در زندانهای اسرائیل به سر میبرند، آزاد خواهد کرد. این تبادل اسرا در قالب یک روند منظم و مرحلهای انجام میشود که شامل آزادی اسرا در روزهای مشخص و طبق اولویتهای تعیینشده از سوی حماس است.
آل ثانی در ادامه تصریح کرد که جزئیات مرحله دوم و سوم توافق بهطور رسمی پس از اتمام مرحله نخست و بر اساس ارزیابی شرایط اعلام خواهد شد. وی تاکید کرد که این توافق تنها یک گام اولیه است و باید در مراحل بعدی به تقویت روند صلح و کاهش تنشها کمک کند.
مرحله دوم شامل آتشبس دائمی و عقبنشینی کامل نیروهای اسرائیلی از غزه خواهد بود، درحالیکه مرحله سوم به تبادل کامل اجساد و بازسازی زیرساختهای غزه اختصاص خواهد داشت.
این توافق، که تحت میانجیگری قطر و دیگر کشورهای منطقه بهدست آمده، امیدها را برای کاهش خشونتها و بهبود شرایط انسانی در غزه افزایش داده است.
آل ثانی در پایان اشاره کرد که قطر و دیگر کشورهای میانجیگر، ازجمله مصر تمام تلاش خود را بهکار خواهد بست تا مذاکرات غیرمستقیم بین طرفین ادامه یابد و به مرحله دوم توافق برسند.
این توافق همچنین با تمرکز بر بازسازی زیرساختها، تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه، و بازگشایی گذرگاهها، بهدنبال ایجاد یک مسیر پایدار برای کمک به مردم غزه و پایان دادن به بحرانهای انسانی ناشی از حملات و محاصره اسرائیل است.