ترکیه
اردوغان امروز میزبان رئیس‌جمهور آلمان در آنکارا خواهد بود
رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، امروز در آنکارا با همتای آلمانی خود، فرانک والتر اشتان مایر، دیدار خواهد کرد تا روابط دوجانبه میان دو کشور را تقویت کند.
رییس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به همراه رییس حمهور آلمان فرانک والتر اشتان مایر / عکس: AA
4 فوریه 2025

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، امروز پنجم فوریه در آنکارا از همتای آلمانی خود، فرانک والتر اشتان مایر، پذیرایی خواهد کرد. این دیدار به‌منظور تقویت روابط دوجانبه میان ترکیه و آلمان برگزار می‌شود.

فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، اعلام کرد که در این سفر، تمامی جنبه‌های روابط آنکارا و برلین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این ملاقات در شرایط پیچیده و در حال تغییر تحولات ژئوپلیتیکی در اروپا و خاورمیانه صورت می‌گیرد، جایی که هر دو کشور نقش‌های کلیدی در ثبات منطقه‌ای، سیاست‌های مهاجرتی و همکاری‌های دفاعی دارند.

ترکیه و آلمان روابط عمیق تاریخی، اقتصادی و اجتماعی دارند. علاوه بر این، آلمان میزبان یکی از بزرگ‌ترین جوامع مهاجر ترکیه در جهان است.

گفت‌وگوهای این دیدار عمدتا بر همکاری‌های صنعتی و دفاعی متمرکز خواهد بود، اما دیگر ابعاد روابط دوجانبه ترکیه و آلمان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. وضعیت و نگرانی‌های جامعه ترکیه در آلمان که همواره پل ارتباطی میان دو کشور بوده است، از دیگر موضوعات مطرح در این نشست خواهد بود.

رهبران دو کشور انتظار می‌رود دیدگاه‌های خود را در خصوص روابط ترکیه با اتحادیه اروپا و مسائل منطقه‌ای مهمی که بر روابط دو کشور تأثیر می‌گذارد، مبادله کنند. این دیدار همچنین نشان‌دهنده تعامل مستمر ترکیه با شرکای اروپایی خود در زمینه‌های تجارت، امنیت و سیاست‌های مهاجرتی خواهد بود.

فخرالدین آلتون در این‌خصوص تاکید کرد: ما معتقدیم که روابط دوجانبه طولانی‌مدت و عمیق ترکیه و آلمان از طریق این دیدار تقویت خواهد شد و بر اهمیت ادامه دیالوگ دیپلماتیک میان دو کشور تأکید کرد.

