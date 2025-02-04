رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، امروز پنجم فوریه در آنکارا از همتای آلمانی خود، فرانک والتر اشتان مایر، پذیرایی خواهد کرد. این دیدار به‌منظور تقویت روابط دوجانبه میان ترکیه و آلمان برگزار می‌شود.

فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، اعلام کرد که در این سفر، تمامی جنبه‌های روابط آنکارا و برلین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این ملاقات در شرایط پیچیده و در حال تغییر تحولات ژئوپلیتیکی در اروپا و خاورمیانه صورت می‌گیرد، جایی که هر دو کشور نقش‌های کلیدی در ثبات منطقه‌ای، سیاست‌های مهاجرتی و همکاری‌های دفاعی دارند.

ترکیه و آلمان روابط عمیق تاریخی، اقتصادی و اجتماعی دارند. علاوه بر این، آلمان میزبان یکی از بزرگ‌ترین جوامع مهاجر ترکیه در جهان است.