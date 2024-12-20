رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی کشور‌های در حال توسعه دی-۸ که در قاهره برگزار شد، خواستار تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل، قطع روابط تجاری با این کشور و انزوای جهانی آن شد.



اردوغان در سخنرانی خود این اقدامات را ابزاری موثر برای پاسخگو کردن اسرائیل به عملکرد‌هایش در منطقه دانست و تاکید کرد که اقدامات اسرائیل از‌جمله توسعه شهرک‌های غیرقانونی در بلندی‌های جولان، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل به تمامیت ارضی سوریه است.



رئیس‌جمهور ترکیه از کشور‌های اسلامی، به‌ویژه اعضای دی-۸، خواست که در برابر اسرائیل موضعی قوی‌تر و هماهنگ‌تر اتخاذ کنند و افزود: ما به‌عنوان کشور‌های اسلامی باید پیشگام اقدامات عملی علیه اسرائیل باشیم.

وی تاکید کرد که اتحاد کشور‌های اسلامی نه‌تنها برای حفظ ثبات منطقه بلکه برای رسیدن به صلحی پایدار در خاورمیانه ضروری است. اردوغان خاطرنشان کرد: دی-۸ باید در برابر تخلفات اسرائیل که ثبات سوریه و منطقه را تهدید می‌کند، واکنش قوی‌تری نشان دهد.



اجلاس دی-۸ در قاهره