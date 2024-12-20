رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی کشورهای در حال توسعه دی-۸ که در قاهره برگزار شد، خواستار تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل، قطع روابط تجاری با این کشور و انزوای جهانی آن شد.
اردوغان در سخنرانی خود این اقدامات را ابزاری موثر برای پاسخگو کردن اسرائیل به عملکردهایش در منطقه دانست و تاکید کرد که اقدامات اسرائیل ازجمله توسعه شهرکهای غیرقانونی در بلندیهای جولان، نشاندهنده بیاعتنایی کامل به تمامیت ارضی سوریه است.
رئیسجمهور ترکیه از کشورهای اسلامی، بهویژه اعضای دی-۸، خواست که در برابر اسرائیل موضعی قویتر و هماهنگتر اتخاذ کنند و افزود: ما بهعنوان کشورهای اسلامی باید پیشگام اقدامات عملی علیه اسرائیل باشیم.
وی تاکید کرد که اتحاد کشورهای اسلامی نهتنها برای حفظ ثبات منطقه بلکه برای رسیدن به صلحی پایدار در خاورمیانه ضروری است. اردوغان خاطرنشان کرد: دی-۸ باید در برابر تخلفات اسرائیل که ثبات سوریه و منطقه را تهدید میکند، واکنش قویتری نشان دهد.
اجلاس دی-۸ در قاهره
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در اجلاس دی-۸ که در قاهره برگزار شد، حضور یافت و از سوی رئیسجمهور مصر، عبدالفتاح السیسی، مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
پس از عکس یادگاری، اردوغان به همراه هیئتی بلندپایه ازجمله وزیر امور خارجه ترکیه هاکان فیدان، وزیر تجارت ترکیه عمر بولات، رئیس اطلاعات ابراهیم کالین، رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری فخرالدین آلتون و مشاور امنیت ملی عاکف چاغاتای کلیچ در جلسات نشست شرکت کرد.
این نشست علاوه بر تقویت همکاریهای اقتصادی میان اعضا به مسائل حساسی چون فلسطین و لبنان نیز پرداخت.
بررسی چالشهای منطقهای
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در نشست شورای وزرای خارجه دی-۸ شرکت کرد و ریاست این گروه از بنگلادش به مصر منتقل شد.
عبدالعاطی اهمیت این نشست را در شرایط حساس کنونی، که با فشارهای بینالمللی و چالشهای اقتصادی بیسابقه همراه است، برجسته کرد و به تاثیر حملات اسرائیل علیه فلسطین بر کشورهای در حال توسعه اشاره کرد.
او حملات اسرائیل در فلسطین، سوریه و لبنان را نقض قوانین بینالمللی دانست و تاکید کرد که مصر به همین دلیل پیشنهاد برگزاری جلسه ویژهای درباره فلسطین و لبنان را مطرح کرده است. عبدالعاطی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و نقشآفرینی جوانان تاکید کرد.