ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز گام اول رفع محدودیت از اینترنت را با همدلی و وفاق برداشتیم. از پیگیری رئیس‌جمهور و همراهی رسانه‌ها و فعالان ممنونم و بیش‌ از پیش به این همراهی و همدلی نیازمندیم. این مسیر ادامه دارد…

بنا به اظهار نظر کارشناسان و تحلیل‌گران دراین‌خصوص این اقدام در راستای وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور جدید ایران مسعود پزشکیان برای کاهش فیلترینگ و بهبود دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی صورت می‌گیرد.