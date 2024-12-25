بهدنبال تشکیل جلسه شورایعالی فضای مجازی، نهاد تصمیمگیرنده درباره دسترسی به اینترنت در ایران، رسانههای دولتی ایران از تصمیم این شورا برای رفع فیلترینگ از پلتفرمهای واتساپ و گوگلپلی خبر دادند.
ایرنا خبرگزاری رسمی دولت، در گزارشی اعلام کرده است که این تصمیم در جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور مقامات ارشد دولتی، وزرای کابینه و اعضای شورا به تصویب رسیده است. در این جلسه همچنین بر اهمیت مدیریت ساماندهیشده فضای مجازی و لزوم حمایت از پلتفرمهای داخلی تأکید گردیده است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز گام اول رفع محدودیت از اینترنت را با همدلی و وفاق برداشتیم. از پیگیری رئیسجمهور و همراهی رسانهها و فعالان ممنونم و بیش از پیش به این همراهی و همدلی نیازمندیم. این مسیر ادامه دارد…
بنا به اظهار نظر کارشناسان و تحلیلگران دراینخصوص این اقدام در راستای وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور جدید ایران مسعود پزشکیان برای کاهش فیلترینگ و بهبود دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی صورت میگیرد.