رفع فیلترینگ واتساپ و گوگل پلی در ایران
پس از ۲۷ ماه فیلترینگ، دسترسی به واتساپ و گوگل‌پلی از چهارشنبه پنجم دی در ایران مجدداً امکان‌پذیر شد. این تصمیم در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی گرفته شد.
25 دسامبر 2024

به‌دنبال تشکیل جلسه شورای‌عالی فضای مجازی، نهاد تصمیم‌گیرنده درباره دسترسی به اینترنت در ایران، رسانه‌های دولتی ایران از تصمیم این شورا برای رفع فیلترینگ از پلتفرم‌های واتساپ و گوگل‌پلی خبر دادند.

ایرنا خبرگزاری رسمی دولت، در گزارشی اعلام کرده است که این تصمیم در جلسه شورای‌ عالی فضای مجازی با حضور مقامات ارشد دولتی، وزرای کابینه و اعضای شورا به تصویب رسیده است. در این جلسه همچنین بر اهمیت مدیریت سامان‌دهی‌شده فضای مجازی و لزوم حمایت از پلتفرم‌های داخلی تأکید گردیده است.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز گام اول رفع محدودیت از اینترنت را با همدلی و وفاق برداشتیم. از پیگیری رئیس‌جمهور و همراهی رسانه‌ها و فعالان ممنونم و بیش‌ از پیش به این همراهی و همدلی نیازمندیم. این مسیر ادامه دارد…

بنا به اظهار نظر کارشناسان و تحلیل‌گران دراین‌خصوص این اقدام در راستای وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور جدید ایران مسعود پزشکیان برای کاهش فیلترینگ و بهبود دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی صورت می‌گیرد.

اکسپلور
