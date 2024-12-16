به گزارش مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، شب گذشته، سوم دسامبر، در جریان گفتگوی تلفنی رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین، رهبران دو کشور روابط دوجانبه ترکیه و روسیه، تحولات اخیر در سوریه و مسائل جهانی و منطقهای را موردبحث قرار دادند.
در این مکالمه آقای اردوغان بر تعهد ترکیه به حمایت از تمامیت ارضی سوریه و اهمیت پیگیری یک راهحل عادلانه و پایدار برای منازعه تأکید کرد.
او همچنین ایجاد فرصتهای بیشتر برای دیپلماسی در منطقه را ضروری دانست و از رژیم سوریه خواست تا به طور فعال در فرایند حلوفصل سیاسی مشارکت کند.
حفاظت از غیرنظامیان اولویت اصلی است
در این گفتگو رئیسجمهور اردوغان ضمن اشاره به اهمیت توجه به ابعاد انسانی بحران سوریه، تأکید کرد: حفاظت از غیرنظامیان باید اولویت اصلی باشد و سوریه نباید به منبعی برای بیثباتی بیشتر تبدیل شود. او وعده داد که ترکیه تلاشهای خود را برای بازگرداندن آرامش و امنیت به منطقه ادامه خواهد داد.
وی بار دیگر به سوءاستفاده سازمان تروریستی پ.ک.ک و گروههای وابسته به آن از بحران جاری در سوریه اشاره کرد و موضع قاطع ترکیه در مواجهه با چالشهای امنیتی اینچنینی در سوریه را خاطرنشان ساخت و عزم ترکیه برای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی خود را اعلام کرد.
این تماس تلفنی در شرایطی صورت پذیرفت که تنشها در سوریه افزایش یافته و تحولات جدیدی در دینامیکهای منطقهای شکلگرفته است.
گفتگوهای مستمر با مسکو
ترکیه همواره حامی حل سیاسی بحران سوریه بوده است و درعینحال، عملیات مرزی زیادی برای مقابله با تهدیدات گروههای تروریستی، بهویژه گروههای مرتبط با پ.ک.ک و شاخههای آن، انجام داده است.
ترکیه و روسیه تاکنون در نشستهای متعدد مشورتی مانند روند صلح آستانه همکاری داشتهاند. هدف از مذاکرات آستانه کاهش خشونتها و تسهیل رسیدن به یک توافق سیاسی در سوریه بود.
تماس تلفنی میان رئیسجمهور اردوغان و ولادیمیر پوتین با تمرکز بر دیپلماسی و حفظ امنیت در اوضاع ناپایدار کنونی سوریه، نشان از تأکید ویژه دو طرف بر گفتوگوهای مستمر در خصوص مسائل حساس منطقهای دارد.