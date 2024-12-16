سیاست
3 دقیقه خواندن
گفتگوی تلفنی اردوغان و پوتین؛ بررسی روابط دوجانبه و تحولات سوریه
رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین درباره روابط دوجانبه ترکیه و روسیه، تحولات اخیر در سوریه و مسائل جهانی و منطقه‌ای به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
گفتگوی تلفنی اردوغان و پوتین؛ بررسی روابط دوجانبه و تحولات سوریه
رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه / عکس: AA
16 دسامبر 2024

به گزارش مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، شب گذشته، سوم دسامبر، در جریان گفتگوی تلفنی رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین، رهبران دو کشور روابط دوجانبه ترکیه و روسیه، تحولات اخیر در سوریه و مسائل جهانی و منطقه‌ای را موردبحث قرار دادند.

در این مکالمه آقای اردوغان بر تعهد ترکیه به حمایت از تمامیت ارضی سوریه و اهمیت پیگیری یک راه‌حل عادلانه و پایدار برای منازعه تأکید کرد.

او همچنین ایجاد فرصت‌های بیشتر برای دیپلماسی در منطقه را ضروری دانست و از رژیم سوریه خواست تا به طور فعال در فرایند حل‌وفصل سیاسی مشارکت کند.

حفاظت از غیرنظامیان اولویت اصلی است

در این گفتگو رئیس‌جمهور اردوغان ضمن اشاره به اهمیت توجه به ابعاد انسانی بحران سوریه، تأکید کرد: حفاظت از غیرنظامیان باید اولویت اصلی باشد و سوریه نباید به منبعی برای بی‌ثباتی بیشتر تبدیل شود. او وعده داد که ترکیه تلاش‌های خود را برای بازگرداندن آرامش و امنیت به منطقه ادامه خواهد داد.

وی بار دیگر به سوءاستفاده سازمان تروریستی پ.ک.ک و گروه‌های وابسته به آن از بحران جاری در سوریه اشاره کرد و موضع قاطع ترکیه در مواجهه با چالش‌های امنیتی این‌چنینی در سوریه را خاطرنشان ساخت و عزم ترکیه برای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی خود را اعلام کرد.

مطالب پیشنهادی

این تماس تلفنی در شرایطی صورت پذیرفت که تنش‌ها در سوریه افزایش یافته و تحولات جدیدی در دینامیک‌های منطقه‌ای شکل‌گرفته است.

گفتگوهای مستمر با مسکو

ترکیه همواره حامی حل سیاسی بحران سوریه بوده است و درعین‌حال، عملیات مرزی زیادی برای مقابله با تهدیدات گروه‌های تروریستی، به‌ویژه گروه‌های مرتبط با پ.ک.ک و شاخه‌های آن، انجام داده است.

ترکیه و روسیه تاکنون در نشست‌های متعدد مشورتی مانند روند صلح آستانه همکاری داشته‌اند. هدف از مذاکرات آستانه کاهش خشونت‌ها و تسهیل رسیدن به یک توافق سیاسی در سوریه بود.

تماس تلفنی میان رئیس‌جمهور اردوغان و ولادیمیر پوتین با تمرکز بر دیپلماسی و حفظ امنیت در اوضاع ناپایدار کنونی سوریه، نشان از تأکید ویژه دو طرف بر گفت‌وگوهای مستمر در خصوص مسائل حساس منطقه‌ای دارد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us