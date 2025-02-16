در روز شنبه ۱۵ فوریه، تجمع اعتراضی در حمایت از مردم غزه در برلین پایتخت آلمان برگزار شد. این تجمع که با هماهنگی و دعوت سازمانهای مردمنهاد برگزار گردید، در برابر ساختمان صدراعظمی صورت گرفت و صدها نفر با دردستداشتن پرچمهای فلسطین، پلاکاردها و بنرهایی با نوشتههای مختلف از جمله «نسلکشی را در غزه متوقف کنید»، «به حقوق بینالمللی بشردوستانه در غزه احترام بگذارید»، «نه به طرح ترامپ»، «کودکان را محافظت کنید»، «نه به آوارگی اجباری» و «دست از سر غزه بردارید» به اعتراض پرداختند و حملات اسرائیل در غزه را محکوم کردند.
تظاهرکنندگان با سردادن شعار «آزادی برای فلسطین»، به تأمین تسلیحات اسرائیل از سوی آلمان اعتراض کردند.
پروفسور دکتر مایکل بارنبوییم، ویولونیست مشهور از آکادمی بارنبوییم-سعید که در این تظاهرات شرکت کرده بود، در سخنرانی خود انتقاداتی را به تأمین تسلیحات اسرائیل از سوی آلمان مطرح کرد. وی بیان کرد: دولت آلمان با علم به اینکه این سلاحها با چه هدفی به کار گرفته میشوند، به این کار ادامه میدهد و به نحوی از نابودی ملت فلسطین حمایت میکند.
بارنبوییم همچنین با اشاره به اینکه اسرائیل غزه را به جهنم تبدیل کرده است، افزود: ارتش اسرائیل با بمباران زیرساختهای بهداشت، کشاورزی، آموزش و بسیاری دیگر از بخشها، همه را ویران کرده و تقریباً تمام جمعیت مجبور به ترک خانههایشان شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه برقراری آتشبس در غزه به معنای این نیست که فلسطینیان ازاینپس به طور سیستماتیک از حقوق خود محروم، آواره یا کشته نمیشوند، گفت: هماکنون در کرانه باختری به بیمارستانها حمله میشود، خانهها ویران میشوند و کودکان کشته میشوند.
بارنبوییم پرسید: تا چه زمانی باید این وضعیت ادامه داشته باشد و تا کی باید اجازه دهیم سیاست همدستی سیاستمداران آلمان باعث شعلهورشدن آتش وحشت در غزه شود؟
وی همچنین با یادآوری کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم نسلکشی گفت: این کنوانسیون ما را ملزم میکند که از وقوع جنایاتی مانند آنچه در فلسطین رخ میدهد، جلوگیری کنیم؛ این یک وظیفه است.