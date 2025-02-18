رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز سهشنبه در جریان نشست خبری مشترک با همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی که در آنکارا برگزار شد، اعلام کرد که ترکیه میتواند میزبان ایدهآلی برای برگزاری نشستهای ممکن میان روسیه، اوکراین و ایالات متحده برای پایاندادن به جنگ سهساله میان روسیه و اوکراین باشد.
اردوغان ضمن تأکید بر حمایت کامل ترکیه بر حفظ تمامیت ارضی اوکراین، بیان داشت: تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین برای ترکیه اهمیت زیادی دارد.
در جریان این نشست خبری مشترک طرفین بر لزوم حضور اوکراین و ترکیه در مذاکرات صلح با روسیه تأکید کردند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، ضمن انتقاد از نادیدهگرفتن اوکراین، ترکیه و کشورهای اروپایی از گفتوگوهای اخیر آمریکا و روسیه در ریاض، اظهار داشت که هیچ تصمیمی درباره پایان جنگ نباید بدون مشارکت مستقیم کییف اتخاذ شود.
وی ضمن قدردانی از ترکیه بابت تلاشهایش در آزادی سربازان و غیرنظامیان اوکراینی، گفت: ترکیه موضعی بسیار اصولی در قبال تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین اتخاذ کرده است.
رئیسجمهور ترکیه در این نشست خبری با اشاره به موضع آنکارا در حمایت از مذاکرات دیپلماتیک، بیان کرد: این جنگ که جان بسیاری از بیگناهان را گرفته و ویرانیهای گستردهای به بار آورده است، باید هرچه زودتر پایان یابد.
اردوغان افزود که صلح هیچ بازندهای ندارد و اکنون تمام جهان در انتظار پایان این جنگ است.
زلنسکی در ادامه نیز از برگزاری مذاکرات میان آمریکا و روسیه در ریاض بدون اطلاع اوکراین انتقاد کرد و گفت: «این جلسه برای ما غافلگیرکننده بود.» وی در این باره افزود که چنین مذاکراتی بدون حضور اوکراین نمیتواند به نتیجهای برسد.
همچنین در واکنش به این موضوع، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که سفر برنامهریزیشده خود به عربستان سعودی را لغو کرده است و اکنون در انتظار یک هیئت آمریکایی در کییف برای بررسی این موضوع است.
اردوغان همچنین اعلام کرد که تلاشهای دیپلماتیک آنکارا از طریق دیدارهای هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و همچنین مذاکرات مستقیم خود او با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، ادامه خواهد داشت.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد که در این دیدارها، مسیر صلح هموار شود.
اردوغان همچنین با تأکید بر ضرورت چارچوبی جامع برای مذاکرات، بیان داشت: از دید ما، تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین غیرقابلانکار است و ترکیه همچنان برای دستیابی به راهحلی که در آن همه طرفها مشارکت داشته باشند، تلاش خواهد کرد.