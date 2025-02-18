رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز سه‌شنبه در جریان نشست خبری مشترک با همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی که در آنکارا برگزار شد، اعلام کرد که ترکیه می‌تواند میزبان ایده‌آلی برای برگزاری نشست‌های ممکن میان روسیه، اوکراین و ایالات متحده برای پایان‌دادن به جنگ سه‌ساله میان روسیه و اوکراین باشد.

اردوغان ضمن تأکید بر حمایت کامل ترکیه بر حفظ تمامیت ارضی اوکراین، بیان داشت: تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین برای ترکیه اهمیت زیادی دارد.

در جریان این نشست خبری مشترک طرفین بر لزوم حضور اوکراین و ترکیه در مذاکرات صلح با روسیه تأکید کردند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، ضمن انتقاد از نادیده‌گرفتن اوکراین، ترکیه و کشورهای اروپایی از گفت‌وگوهای اخیر آمریکا و روسیه در ریاض، اظهار داشت که هیچ تصمیمی درباره پایان جنگ نباید بدون مشارکت مستقیم کی‌یف اتخاذ شود.

وی ضمن قدردانی از ترکیه بابت تلاش‌هایش در آزادی سربازان و غیرنظامیان اوکراینی، گفت: ترکیه موضعی بسیار اصولی در قبال تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین اتخاذ کرده است.

رئیس‌جمهور ترکیه در این نشست خبری با اشاره به موضع آنکارا در حمایت از مذاکرات دیپلماتیک، بیان کرد: این جنگ که جان بسیاری از بی‌گناهان را گرفته و ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آورده است، باید هرچه زودتر پایان یابد.