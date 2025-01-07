ترکیه
رقابت‌های داخلی در گروه تروریستی فتو پس از مرگ گولن
پس از مرگ فتح‌الله گولن، سرکرده گروه تروریستی فتو، این گروه با بحران‌های جدی در ساختار خود مواجه شده و رقابت‌های پیدا و پنهان زیادی برای تصاحب جایگاه گولن شدت گرفته است.
7 ژانویه 2025

پس از مرگ فتح‌الله گولن، سرکرده گروه تروریستی فتو، مسئولان گروه تروریستی فتو تصمیم گرفتند این گروه تحت هدایت یک هیئت ۱۲ نفره اداره شود که شامل افرادی چون عبدالله آیماز و ناجی توسون است. اما این تغییرات که با هدف جلوگیری از فروپاشی بیشتر انجام شده، نتوانست ثباتی برای این گروه ایجاد کند. در حال حاضر، مسئولیت عبدالله آیماز باعث تمرکز بیشتر تصمیمات در دست او شده و همین امر موجب شکاف‌های عمیق‌تر و اختلافات داخلی در این گروه تروریستی شده است.

اختلاف در فرآیند تصمیم‌گیری نیز یکی دیگر از نتایج این تغییرات است. پیش از مرگ گولن، او تمامی تصمیمات را تأیید می‌کرد، اما اکنون هر تصمیم با چالش‌های متعدد روبه‌رو می‌شود که منجر به تأخیر در اجرای تصمیمات و پیچیده‌تر شدن اختلافات درونی این گروه تروریستی شده است. علاوه بر این، بی‌اعتمادی اعضای پایین‌تر، مشکلات مالی و پشتیبانی را تشدید کرده است. گولن، سرکرده گروه تروریستی فتو، پیش از مرگ خواستار تغییرات در ساختار اجرایی و جوان‌سازی آن بود، اما هیئت ۱۲ نفره تصمیم به حفظ وضعیت موجود گرفته است.

یکی از چالش‌های دیگر، جذب اعضای جدید است. برای مثال، اکرم دومانلی، مدیر پیشین روزنامه زمان، نتوانسته تأثیر قابل‌توجهی در جذب اعضا داشته باشد و بسیاری از اعضا او را فردی بی‌تأثیر می‌دانند. در همین راستا، مصطفی اوزجان، یکی دیگر از اعضای گروه تروریستی فتو، تصمیم گرفته که به هیئت ۱۲ نفره نپیوندد، زیرا عبدالله آیماز را شخص مؤثری برای مسئولیت داشتن در این گروه نمی‌بیند.

همه این‌ها و بیشتر باعث اختلاف و رقابت‌های شدید برای تصدی پست‌ها شده است. برخی اعضا برای حفظ موقعیت خود، افراد نزدیک به خود را به نقاط مختلف اروپا فرستاده‌اند تا فعالیت‌های تبلیغاتی و حمایتی انجام دهند.

با ادامه این رقابت‌ها و اختلافات میان اعضا سرنوشت این گروه تروریستی مبهم شده و بی‌ثباتی داخلی و ناکامی در دستیابی به اجماع، این گروه تروریستی را به‌سوی فروپاشی قریب‌الوقوع سوق داده است.

