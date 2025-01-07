پس از مرگ فتح‌الله گولن، سرکرده گروه تروریستی فتو، مسئولان گروه تروریستی فتو تصمیم گرفتند این گروه تحت هدایت یک هیئت ۱۲ نفره اداره شود که شامل افرادی چون عبدالله آیماز و ناجی توسون است. اما این تغییرات که با هدف جلوگیری از فروپاشی بیشتر انجام شده، نتوانست ثباتی برای این گروه ایجاد کند. در حال حاضر، مسئولیت عبدالله آیماز باعث تمرکز بیشتر تصمیمات در دست او شده و همین امر موجب شکاف‌های عمیق‌تر و اختلافات داخلی در این گروه تروریستی شده است.

اختلاف در فرآیند تصمیم‌گیری نیز یکی دیگر از نتایج این تغییرات است. پیش از مرگ گولن، او تمامی تصمیمات را تأیید می‌کرد، اما اکنون هر تصمیم با چالش‌های متعدد روبه‌رو می‌شود که منجر به تأخیر در اجرای تصمیمات و پیچیده‌تر شدن اختلافات درونی این گروه تروریستی شده است. علاوه بر این، بی‌اعتمادی اعضای پایین‌تر، مشکلات مالی و پشتیبانی را تشدید کرده است. گولن، سرکرده گروه تروریستی فتو، پیش از مرگ خواستار تغییرات در ساختار اجرایی و جوان‌سازی آن بود، اما هیئت ۱۲ نفره تصمیم به حفظ وضعیت موجود گرفته است.

یکی از چالش‌های دیگر، جذب اعضای جدید است. برای مثال، اکرم دومانلی، مدیر پیشین روزنامه زمان، نتوانسته تأثیر قابل‌توجهی در جذب اعضا داشته باشد و بسیاری از اعضا او را فردی بی‌تأثیر می‌دانند. در همین راستا، مصطفی اوزجان، یکی دیگر از اعضای گروه تروریستی فتو، تصمیم گرفته که به هیئت ۱۲ نفره نپیوندد، زیرا عبدالله آیماز را شخص مؤثری برای مسئولیت داشتن در این گروه نمی‌بیند.