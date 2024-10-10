ناوگان تجاری ترکیه با جهشی ۲۵ درصدی در سال ۲۰۲۳ به ظرفیت ۵۲.۷ میلیون تن رسید و در جایگاه یازدهم جهانی قرار گرفت. عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه، با اشاره به این موفقیت گفت که ترکیه تنها یک قدم تا دستیابی به هدف ورود به جمع ۱۰ قدرت برتر دریایی دنیا فاصله دارد.
وی در بیانیهای اعلام کرد که وزارتخانه تحت مدیریت او سرمایهگذاریهای لازم را برای افزایش تجارت دریایی با شعار «کشور دریایی، ملت دریایی» انجام داده و اکنون نتایج این سرمایهگذاریها را مشاهده میکند. اورالاوغلو افزود که ظرفیت ناوگان تجاری دریایی ترکیه با افزایش ۲۵ درصدی از ۳۹.۱ میلیون تن وزن مرده در سال ۲۰۲۲ به ۴۸.۸ میلیون تن وزن مرده در سال ۲۰۲۳ رسیده است. تناژ وزن مرده به مقدار باری گفته میشود که یک کشتی بدون خطر میتواند حمل کند و شامل وزن محموله، سوخت، آب و مسافران است، اما وزن خود کشتی را شامل نمیشود.
وزیر حملونقل و زیرساخت تأکید کرد که ناوگان دریایی به رشد خود در سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داد و ظرفیت آن نسبت به سال گذشته ۳.۸ میلیون تن وزن مرده افزایش خواهد یافت و در نیمه اول سال، ۷.۹ درصد رشد خواهد کرد. او همچنین گفت: ظرفیت کل ۵۲.۷۳ میلیون تن وزن مرده شامل ۶.۵۷ میلیون تن با پرچم ترکیه و ۴۶.۱۶ میلیون تن با پرچمهای خارجی است.
سرمایهگذاریهای دریایی ترکیه: رشد ۵۲.۷ میلیونتنی ناوگان
اورالاوغلو همچنین بیان کرد که ناوگان تجاری این کشور در مقایسه با سال ۲۰۲۳ یک پله بالاتر رفته و در رتبه یازدهم جهان قرار دارد. او تأکید کرد: به لطف سرمایهگذاریهای انجام شده، ناوگان تجاری ترکیه با رسیدن به ۵۲.۷ میلیون تن وزن مرده به این رتبه صعود کرده است. ما تنها یک قدم تا هدف خود، یعنی حضور در میان ۱۰ کشور برتر جهان فاصله داریم.
همچنین، وی اشاره کرد که ناوگان تجاری با پرچم ترکیه بهسرعت درحالرشد است و این تلاشها باعث افزایش اعتبار پرچم ترکیه در بخش دریایی شده است. اورالاوغلو گفت: پرچم ترکیه اکنون در میان معتبرترین پرچمهای دریایی جهان قرار دارد.