سیاست
3 دقیقه خواندن
مجوز بایدن برای استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد آمریکایی علیه روسیه
جو بایدن در هفته‌های پایانی مسئولیت خود مجوز استفاده از موشک‌های دوربرد را به اوکراین صادر کرد، تصمیمی که با وعده‌ها و رویکرد رئیس‌جمهور منتخب جدید ایالات متحده آمریکا در تضاد است.
مجوز بایدن برای استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد آمریکایی علیه روسیه
دیدار زلنسکی با بایدن در کاخ سفید/ عکس: Reuters
18 نوامبر 2024

رئیس‌جمهور ایالات متحده، جو بایدن، با صدور مجوزی به اوکراین اجازه داده است تا از تسلیحات ارائه‌شده توسط آمریکا برای حمله به خاک روسیه استفاده کند. این خبر از سوی رسانه‌های مختلف از جمله رویترز، آسوشیتد پرس و نیویورک تایمز تأیید شده است.

سه منبع آگاه از این موضوع، از جمله دو مقام آمریکایی، روز ۱۷ نوامبر، به رویترز گفته‌اند که اوکراین قصد دارد در روزهای آینده حملات دوربردی را با استفاده از این تسلیحات انجام دهد.

درحالی‌که تاکنون هیچ اظهارنظری از کاخ سفید در این باره منتشر نشده است، رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در سخنرانی اخیر خود خطاب به مردم اوکراین اعلام کرد: حرفی برای گفتن ندارم، موشک‌ها خودشان حرف خواهند زد.

واشنگتن‌پست گزارش داد که این تصمیم در واکنش به انتقال ۱۰ هزار نیروی کره شمالی به روسیه برای جنگ علیه اوکراین اتخاذ شده و در پی آن آمریکا اجازه استفاده محدود از سیستم‌های موشکی تاکتیکی دوربرد (ATACMS) را برای حمله به نیروهای روسیه در خاک روسیه به اوکراین داده است.

احتمال می‌رود که اولین حملات با این موشک‌ها در روزهای آینده انجام شود. گفته شده که این تصمیم شامل موشک‌های استورم‌شادو (Storm Shadow)، که توسط بریتانیا تأمین شده و پیش‌تر استفاده از آن‌ها در خاک روسیه توسط آمریکا محدود شده بود، نخواهد بود.

مطالب پیشنهادی

رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، پیش‌تر در مورد چنین اقدامی هشدار داده و گفته بود که این حرکت به معنای مشارکت مستقیم ناتو در جنگ اوکراین است. با وجود واکنش مقامات روسی نسبت به تصمیم اخیر کاخ سفید، هنوز واکنش رسمی از سوی کرملین اعلام نشده است.

ولادیمیر جباروف، نماینده مجلس روسیه، با اشاره به اینکه واکنش روسیه به چنین حمله‌ای بسیار سریع خواهد بود، به خبرگزاری دولتی تاس گفت: صدور مجوز حمله به خاک روسیه با موشک‌های آمریکایی ممکن است منجر به جنگ جهانی سوم شود.

 اوکراین که مدت‌ها برای دریافت مجوز استفاده از موشک‌های دوربرد تلاش می‌کرد، در نهایت موفق شد نظر مثبت آمریکا را جلب کند. جو بایدن، پیش از پایان دوران ریاست‌جمهوری خود، یکی از مهم‌ترین تصمیمات خود را در این زمینه اتخاذ کرد.

ریچارد گرنل، مشاور سابق سیاست خارجی دونالد ترامپ، این تصمیم را مورد انتقاد قرار داد و در حساب خود در ایکس نوشت: پیش از ترک قدرت، آن‌ها در حال تشدید جنگ هستند.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us