رئیس‌جمهور ایالات متحده، جو بایدن، با صدور مجوزی به اوکراین اجازه داده است تا از تسلیحات ارائه‌شده توسط آمریکا برای حمله به خاک روسیه استفاده کند. این خبر از سوی رسانه‌های مختلف از جمله رویترز، آسوشیتد پرس و نیویورک تایمز تأیید شده است.

سه منبع آگاه از این موضوع، از جمله دو مقام آمریکایی، روز ۱۷ نوامبر، به رویترز گفته‌اند که اوکراین قصد دارد در روزهای آینده حملات دوربردی را با استفاده از این تسلیحات انجام دهد.

درحالی‌که تاکنون هیچ اظهارنظری از کاخ سفید در این باره منتشر نشده است، رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در سخنرانی اخیر خود خطاب به مردم اوکراین اعلام کرد: حرفی برای گفتن ندارم، موشک‌ها خودشان حرف خواهند زد.

واشنگتن‌پست گزارش داد که این تصمیم در واکنش به انتقال ۱۰ هزار نیروی کره شمالی به روسیه برای جنگ علیه اوکراین اتخاذ شده و در پی آن آمریکا اجازه استفاده محدود از سیستم‌های موشکی تاکتیکی دوربرد (ATACMS) را برای حمله به نیروهای روسیه در خاک روسیه به اوکراین داده است.

احتمال می‌رود که اولین حملات با این موشک‌ها در روزهای آینده انجام شود. گفته شده که این تصمیم شامل موشک‌های استورم‌شادو (Storm Shadow)، که توسط بریتانیا تأمین شده و پیش‌تر استفاده از آن‌ها در خاک روسیه توسط آمریکا محدود شده بود، نخواهد بود.