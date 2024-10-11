شرکت آمریکایی گوگل، تا کنون بیش از ۵۰ نفر از کارکنان خود را به دلیل اعتراضات علیه قرارداد ۱.۲ میلیارددلاری (پروژه نیمبوس) که بین گوگل و آمازون با دولت اسرائیل منعقد شده است، اخراج کرده است.
کارمندان گوگل در دفاتر مختلف این شرکت در ایالات متحده به مکرر اعتراضات خود را به عدم لغو پروژه نیمبوس که فناوری پیشرفته هوش مصنوعی را در اختیار نیروهای اسرائیلی قرار میدهد، ابراز کردهاند. هدف کارکنان، فشار به شرکت گوگل برای لغو این پروژه است.
این اعتراضات بهویژه پس از آغاز نسلکشی اسرائیل علیه غزه شدت یافته است، جنگی که تاکنون منجر به کشتهشدن بیش از ۴۱ هزار فلسطینی شده است. برخی از کارمندان ادعا میکنند که با سرکوب شدیدی از سوی گوگل روبرو شدهاند و بسیاری از آنان به دلیل نگرانی ازدستدادن شغل خود، سکوت اختیار کردهاند.
بهعلاوه، برخی از کارکنان اخراج شده با اشاره به کمک مالی گوگل به اسرائیل، خاطرنشان کردند که ده روز پس از آغاز نسلکشی در اکتبر سال گذشته، سندار پیچای، مدیرعامل این شرکت، در ایمیلی به کارمندان اعلام کرده است که گوگل قصد دارد ۸ میلیون دلار برای حمایت از فعالیتهای امدادی در اسرائیل و غزه اهدا کند.
به گفته آنها، این کمک مالی بهویژه باتوجهبه شرایط بحرانی و اعمال فشار بر فلسطینیان، در واقع بهعنوان پوششی برای حمایت از سیاستهای اسرائیل تلقی میشود.
پروژه نیمبوس یک قرارداد ۱.۲ میلیارددلاری بین گوگل و آمازون با دولت اسرائیل است که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده و به دولت و ارتش اسرائیل امکان دسترسی به فناوریهای پیشرفته در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، از جمله تشخیص چهره و تحلیل احساسات را میدهد.