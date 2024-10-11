به‌علاوه، برخی از کارکنان اخراج شده با اشاره به کمک مالی گوگل به اسرائیل، خاطرنشان کردند که ده روز پس از آغاز نسل‌کشی در اکتبر سال گذشته، سندار پیچای، مدیرعامل این شرکت، در ایمیلی به کارمندان اعلام کرده است که گوگل قصد دارد ۸ میلیون دلار برای حمایت از فعالیت‌های امدادی در اسرائیل و غزه اهدا کند.

به گفته آن‌ها، این کمک مالی به‌ویژه باتوجه‌به شرایط بحرانی و اعمال فشار بر فلسطینیان، در واقع به‌عنوان پوششی برای حمایت از سیاست‌های اسرائیل تلقی می‌شود.

پروژه نیمبوس یک قرارداد ۱.۲ میلیارددلاری بین گوگل و آمازون با دولت اسرائیل است که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده و به دولت و ارتش اسرائیل امکان دسترسی به فناوری‌های پیشرفته در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، از جمله تشخیص چهره و تحلیل احساسات را می‌دهد.