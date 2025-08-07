خاورميانه
1 دقیقه خواندن
تلاش فلسطینی‌ها برای لقمه‌ای غذا زیر سایه محاصره اسرائیل
در شرایطی که سوءتغذیه گسترده در غزه روز‌به‌روز شدت می‌گیرد، در این ویدیو ازدحام فلسطینی‌ها در مقابل یک مرکز پخش غذا و تلاش برای دریافت حتی مقدار کمی خوراکی، عمق بحران ناشی از محاصره غیرانسانی اسرائیل را به‌تصویر می‌کشد.
11 ساعت پیش

