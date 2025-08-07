تلاش فلسطینیها برای لقمهای غذا زیر سایه محاصره اسرائیل
در شرایطی که سوءتغذیه گسترده در غزه روزبهروز شدت میگیرد، در این ویدیو ازدحام فلسطینیها در مقابل یک مرکز پخش غذا و تلاش برای دریافت حتی مقدار کمی خوراکی، عمق بحران ناشی از محاصره غیرانسانی اسرائیل را بهتصویر میکشد.
تلاش فلسطینیها برای لقمهای غذا زیر سایه محاصره اسرائیل / TRT Global
11 ساعت پیش
در شرایطی که سوءتغذیه گسترده در غزه روزبهروز شدت میگیرد، در این ویدیو ازدحام فلسطینیها در مقابل یک مرکز پخش غذا و تلاش برای دریافت حتی مقدار کمی خوراکی، عمق بحران ناشی از محاصره غیرانسانی اسرائیل را بهتصویر میکشد.