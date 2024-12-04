زلزله‌شناسان ژاپنی می‌گویند کشور باید برای مقابله با وقوع احتمالی یک «ابرزلزله» در آینده آماده باشد، زلزله‌ای که می‌تواند صدها هزار نفر را به کام مرگ بکشاند. با این حال، تأکید می‌کنند که این هشدار به معنای وقوع قریب‌الوقوع یک لرزش عظیم نیست.

هشدار آژانس هواشناسی ژاپن (JMA) نخستین هشداری است که بر اساس قوانین جدید صادر شده است. این قوانین پس از زلزله، سونامی و فاجعه هسته‌ای سال ۲۰۱۱ که جان حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر را گرفت، تدوین شدند.

محتوای هشدار

آژانس هواشناسی ژاپن در «هشدار ابرزلزله» خود اعلام کرد که اگر در آینده زلزله بزرگی رخ دهد، لرزش‌های شدید و سونامی‌های عظیمی به وجود خواهد آمد.

به گفته این نهاد، احتمال وقوع زلزله بزرگ جدید بیشتر از حالت عادی است، اما این به معنای وقوع حتمی آن در یک بازه زمانی مشخص نیست.

این هشدار مربوط به منطقه فرورانش «گودال نانکای» است، جایی که در گذشته زلزله‌های عظیمی رخ داده است.

گودال نانکای چیست؟

گودال نانکای یک منطقه زیرآبی به طول ۸۰۰ کیلومتر (۵۰۰ مایل) است که از شیزوکا در غرب توکیو تا نوک جنوبی جزیره کیوشو امتداد دارد.

این منطقه محل وقوع زلزله‌های مخرب با شدت ۸ یا ۹ در هر قرن یا دو قرن بوده است. این زلزله‌ها، که اغلب به صورت دوتایی رخ می‌دهند و «زلزله‌های فرورانش عظیم» نامیده می‌شوند، معمولاً سونامی‌های خطرناکی در امتداد سواحل جنوبی ژاپن به وجود می‌آورند.

در سال ۱۷۰۷، تمام بخش‌های شیار نانکای به طور همزمان گسیخته شدند و زلزله‌ای پدید آوردند که همچنان دومین زلزله قدرتمند ثبت‌شده در تاریخ ژاپن محسوب می‌شود. این زلزله، که باعث آخرین فوران کوه فوجی نیز شد، با دو زلزله دیگر در سال‌های ۱۸۵۴ و سپس دو زلزله دیگر در سال‌های ۱۹۴۴ و ۱۹۴۶ همراه بود.