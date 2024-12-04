هشدار «ابرزلزله» در ژاپن؛ آیا این کشور آماده مقابله با وقوع یک فاجعه بزرگ است؟
یک خانه فروریخته در پی زمین لرزه در شهر اوساکی، استان کاگوشیما، جنوب غربی ژاپن / Reuters
4 دسامبر 2024

زلزله‌شناسان ژاپنی می‌گویند کشور باید برای مقابله با وقوع احتمالی یک «ابرزلزله» در آینده آماده باشد، زلزله‌ای که می‌تواند صدها هزار نفر را به کام مرگ بکشاند. با این حال، تأکید می‌کنند که این هشدار به معنای وقوع قریب‌الوقوع یک لرزش عظیم نیست.

هشدار آژانس هواشناسی ژاپن (JMA) نخستین هشداری است که بر اساس قوانین جدید صادر شده است. این قوانین پس از زلزله، سونامی و فاجعه هسته‌ای سال ۲۰۱۱ که جان حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر را گرفت، تدوین شدند.

محتوای هشدار

آژانس هواشناسی ژاپن در «هشدار ابرزلزله» خود اعلام کرد که اگر در آینده زلزله بزرگی رخ دهد، لرزش‌های شدید و سونامی‌های عظیمی به وجود خواهد آمد.

به گفته این نهاد، احتمال وقوع زلزله بزرگ جدید بیشتر از حالت عادی است، اما این به معنای وقوع حتمی آن در یک بازه زمانی مشخص نیست.

این هشدار مربوط به منطقه فرورانش «گودال نانکای» است، جایی که در گذشته زلزله‌های عظیمی رخ داده است.

گودال نانکای چیست؟

گودال نانکای یک منطقه زیرآبی به طول ۸۰۰ کیلومتر (۵۰۰ مایل) است که از شیزوکا در غرب توکیو تا نوک جنوبی جزیره کیوشو امتداد دارد.

این منطقه محل وقوع زلزله‌های مخرب با شدت ۸ یا ۹ در هر قرن یا دو قرن بوده است. این زلزله‌ها، که اغلب به صورت دوتایی رخ می‌دهند و «زلزله‌های فرورانش عظیم» نامیده می‌شوند، معمولاً سونامی‌های خطرناکی در امتداد سواحل جنوبی ژاپن به وجود می‌آورند.

در سال ۱۷۰۷، تمام بخش‌های شیار نانکای به طور همزمان گسیخته شدند و زلزله‌ای پدید آوردند که همچنان دومین زلزله قدرتمند ثبت‌شده در تاریخ ژاپن محسوب می‌شود. این زلزله، که باعث آخرین فوران کوه فوجی نیز شد، با دو زلزله دیگر در سال‌های ۱۸۵۴ و سپس دو زلزله دیگر در سال‌های ۱۹۴۴ و ۱۹۴۶ همراه بود.

خطرات احتمالی

دولت ژاپن برآورد کرده است که احتمال وقوع یک ابرزلزله با شدت ۸-۹ در گودال نانکای طی ۳۰ سال آینده حدود ۷۰ درصد است.

در بدترین حالت، کارشناسان تخمین می‌زنند که این زلزله می‌تواند جان ۳۰۰ هزار نفر را بگیرد و خساراتی بالغ بر ۱۳ تریلیون دلار به همراه داشته باشد، در حالی که زیرساخت‌های اصلی کشور تخریب خواهند شد.

«کایل بردلی» و «جودیت آ. هابارد» زمین‌شناسان در خبرنامه Earthquake Insights نوشتند: تاریخچه زلزله‌های بزرگ در نانکای به‌طرز قانع‌کننده‌ای ترسناک است. پیش‌بینی زلزله غیرممکن است، اما وقوع یک زلزله معمولاً احتمال وقوع زلزله دیگری را افزایش می‌دهد. زلزله بزرگ آینده نانکای بدون شک یکی از پیش‌بینی‌شده‌ترین زلزله‌های تاریخ است – این همان تعریف اصلی از زلزله بزرگ است.

مردم چه باید بکنند؟

ژاپن به افرادی که در مناطق زلزله‌خیز زندگی می‌کنند یادآوری می‌کند که اقدامات احتیاطی عمومی، از قبیل ایمن کردن مبلمان و دانستن مکان نزدیک‌ترین پناهگاه تخلیه را رعایت کنند.

همچنین بسیاری از خانواده‌ها در این کشور کیت‌های اضطراری شامل آب معدنی، غذاهای با ماندگاری طولانی، چراغ قوه، رادیو و سایر وسایل کاربردی را آماده نگه می‌دارند.

با این حال، جای نگرانی جدی وجود ندارد. بردلی و هابارد اعلام کرده‌اند که احتمال پیش‌لرزه بودن زلزله ۷.۱ ریشتری اخیر کم است.

آن‌ها توضیح داده‌اند:
«یکی از چالش‌ها این است که حتی زمانی که خطر وقوع زلزله دوم افزایش می‌یابد، این خطر همچنان کم است.»

به عنوان مثال، در کالیفرنیا قانون کلی این است که هر زلزله‌ای حدود پنج درصد احتمال دارد که پیش‌لرزه باشد.

