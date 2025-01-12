نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان، صبح روز شنبه، یازدهم ژانویه، به دعوت احمد الشرع، به سوریه سفر کرد. بنا به اعلام دفتر رسانه‌ای میقاتی، این سفر که نخستین سفر یک نخست‌وزیر لبنانی به سوریه طی ۱۴ سال گذشته است، تنها یک روز به طول می‌انجامد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر لبنان جزئیاتی درباره محتوای مذاکرات ارائه نکرده است. بااین‌حال، اعلام شد که در این نشست، عبدالله بو حبیب، وزیر امور خارجه و مهاجرین، الیاس البیسیی، مدیرکل موقت امنیت عمومی، سرتیپ طونی قهوجی، مدیر اطلاعات ارتش، و سرتیپ حسن شقیر، معاون مدیرکل امنیت کشور، حضور داشته‌اند.

از سوی هیئت سوریه، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه، انس خطاب، رئیس اطلاعات، و علی کده، مدیر دفتر احمد الشرع، در این دیدار مشارکت کردند.