سیاست
دیدار احمد الشرع با مقامات لبنانی و عمانی در دمشق
احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه، روز شنبه در دیداری رسمی از نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان، و عبدالعزیز الهنائی، فرستاده ویژه سلطان عمان، استقبال کرد.
دیدار الشرع با نجیب میقاتی در دمشق / عکس: AA
12 ژانویه 2025

نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان، صبح روز شنبه، یازدهم ژانویه، به دعوت احمد الشرع،  به سوریه سفر کرد. بنا به اعلام دفتر رسانه‌ای میقاتی، این سفر که نخستین سفر یک نخست‌وزیر لبنانی به سوریه طی ۱۴ سال گذشته است، تنها یک روز به طول می‌انجامد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر لبنان جزئیاتی درباره محتوای مذاکرات ارائه نکرده است. بااین‌حال، اعلام شد که در این نشست، عبدالله بو حبیب، وزیر امور خارجه و مهاجرین، الیاس البیسیی، مدیرکل موقت امنیت عمومی، سرتیپ طونی قهوجی، مدیر اطلاعات ارتش، و سرتیپ حسن شقیر، معاون مدیرکل امنیت کشور، حضور داشته‌اند.

از سوی هیئت سوریه، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه، انس خطاب، رئیس اطلاعات، و علی کده، مدیر دفتر احمد الشرع، در این دیدار مشارکت کردند.

در خبری دیگر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که احمد الشرع و اسعد الشیبانی، هیئتی به ریاست شیخ عبدالعزیز الهنائی، فرستاده ویژه سلطان عمان، را در دمشق استقبال کردند.

این خبرگزاری هنوز جزئیاتی درباره مدت‌زمان این سفر یا موضوعات مطرح‌شده در دیدار منتشر نکرده است. بااین‌حال، اعلام شد که این سفر بخشی از یک سلسله دیدارهای هیئت‌های عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی با مقامات ارشد اداره جدید سوریه است.

اکسپلور
