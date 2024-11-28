امینه اردوغان همسر رئیسجمهور ترکیه در «فروم جهانی زنان دبی» تأکید کرد که فناوریهایی که زنان را در فرایندهای طراحی و تولید خود مشارکت نمیدهند، نمیتوانند به ساخت آیندهای بهتر و عادلانهتر منجر شوند. وی افزود که برای دستیابی به تحولی مثبت و پایدار در دنیای آینده، حضور فعال زنان در حوزههای علمی و فناوری ضروری است.
این فروم تحت حمایت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیسجمهور و حاکم دبی و با موضوع «قدرت تأثیرگذاری» برگزار شد. امینه اردوغان در این مراسم به این موضوع اشاره کرد که امارات متحده عربی یکی از مهمترین تقاطعهای فرهنگی جهان است و مشارکت در چنین رویدادهایی موجب نزدیکی بیشتر ملتها به یکدیگر میشود.
وی با اشاره به تغییرات شگرفی که در دنیای امروز به دلیل فناوریهای نوین رخ داده، خاطرنشان کرد که تحولاتی مانند دیجیتالیشدن و هوش مصنوعی هر روز دنیا را به دنیای جدیدتری تبدیل میکنند. اردوغان تأکید کرد که اگرچه این تحولات بهسرعت در حال پیشرفت هستند، همچنان نیاز به یک نقشه راه مشترک برای مواجهه با آیندهای نامعلوم احساس میشود.
امینه اردوغان همچنین با اشاره به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل برای سال ۲۰۳۰ تأکید کرد که یکی از اصول مهم این اهداف «عدم کنارگذاشتن هیچکس» است. وی گفت که متأسفانه زنان که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند، همچنان در بسیاری از عرصهها از جمله فناوری و علم بهدرستی نمایندگی نمیشوند.
وی افزود که حضور زنان در زمینههای علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) همچنان حدود 30 درصد است و تنها 26 درصد از شاغلان در حوزه هوش مصنوعی زنان هستند. امینه اردوغان اضافه کرد که برای ساخت آیندهای پایدار و عادلانه، باید زنان را در فرایندهای تصمیمگیری و توسعه فناوریها مشارکت داد.
اردوغان در پایان سخنان خود تأکید کرد که بهبود وضعیت زنان در دنیای امروز نیازمند اقدامات جدی و برنامهریزی دقیق است و به همین دلیل همواره بر لزوم حمایت از زنان در تمام عرصهها، از جمله در محل کار و خانه، تأکید میکند.