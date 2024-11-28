امینه اردوغان همسر رئیس‌جمهور ترکیه در «فروم جهانی زنان دبی» تأکید کرد که فناوری‌هایی که زنان را در فرایندهای طراحی و تولید خود مشارکت نمی‌دهند، نمی‌توانند به ساخت آینده‌ای بهتر و عادلانه‌تر منجر شوند. وی افزود که برای دستیابی به تحولی مثبت و پایدار در دنیای آینده، حضور فعال زنان در حوزه‌های علمی و فناوری ضروری است.

این فروم تحت حمایت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس‌جمهور و حاکم دبی و با موضوع «قدرت تأثیرگذاری» برگزار شد. امینه اردوغان در این مراسم به این موضوع اشاره کرد که امارات متحده عربی یکی از مهم‌ترین تقاطع‌های فرهنگی جهان است و مشارکت در چنین رویدادهایی موجب نزدیکی بیشتر ملت‌ها به یکدیگر می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات شگرفی که در دنیای امروز به دلیل فناوری‌های نوین رخ داده، خاطرنشان کرد که تحولاتی مانند دیجیتالی‌شدن و هوش مصنوعی هر روز دنیا را به دنیای جدیدتری تبدیل می‌کنند. اردوغان تأکید کرد که اگرچه این تحولات به‌سرعت در حال پیشرفت هستند، همچنان نیاز به یک نقشه راه مشترک برای مواجهه با آینده‌ای نامعلوم احساس می‌شود.