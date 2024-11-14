امید مامادینف، معاون وزیر انرژی ازبکستان درباره تفاهم‌نامه‌ای که میان آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان در زمینه توسعه و انتقال انرژی سبز در باکو امضا شده است، توضیحاتی ارائه کرد.

او با اشاره به اینکه هزینه ساخت خط انتقال انرژی سبز از آسیای مرکزی به آذربایجان و سپس به اروپا بیش از ۲ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود، اعلام کرد که کشورش در سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر را از طریق این خط به اروپا صادر خواهد کرد.

مامادینف افزود: نیاز برق ازبکستان برای سال ۲۰۳۰ حدود ۱۲۵ میلیارد کیلووات‌ساعت پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود که ظرفیت تولید برق کشورمان به ۱۳۵ میلیارد کیلووات‌ساعت برسد. مازاد برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر از مصرف داخلی بیشتر خواهد بود و از طریق زیرساخت‌های انتقال ایجاد شده به اروپا صادر می‌شود.