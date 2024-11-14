سیاست
ازبکستان بیش از ۱۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق به اروپا صادر می‌کند
ازبکستان قصد دارد در سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر را به اروپا صادر کند.
دکل‌های برق / عکس: AA
14 نوامبر 2024

امید مامادینف، معاون وزیر انرژی ازبکستان درباره تفاهم‌نامه‌ای که میان آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان در زمینه توسعه و انتقال انرژی سبز در باکو امضا شده است، توضیحاتی ارائه کرد.

او با اشاره به اینکه هزینه ساخت خط انتقال انرژی سبز از آسیای مرکزی به آذربایجان و سپس به اروپا بیش از ۲ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود، اعلام کرد که کشورش در سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر را از طریق این خط به اروپا صادر خواهد کرد.

مامادینف افزود: نیاز برق ازبکستان برای سال ۲۰۳۰ حدود ۱۲۵ میلیارد کیلووات‌ساعت پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود که ظرفیت تولید برق کشورمان به ۱۳۵ میلیارد کیلووات‌ساعت برسد. مازاد برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر از مصرف داخلی بیشتر خواهد بود و از طریق زیرساخت‌های انتقال ایجاد شده به اروپا صادر می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که با راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی جدید که تا سال ۲۰۳۰ در ازبکستان ساخته خواهند شد، سهم برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. تاکنون ۹ نیروگاه خورشیدی و بادی در این کشور به بهره‌برداری رسیده و پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۳ میلیارد دلار برای ساخت نیروگاه‌های جدید در حال انجام است.

در حاشیه بیست و نهمین کنفرانس طرف‌های کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی که در باکو برگزار شد، الهام علی‌اف، قاسم جومرت توکایف و شوکت میرضیایف، رؤسای جمهور آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه مشارکت استراتژیک برای توسعه و انتقال انرژی سبز میان سه کشور امضا کردند.

