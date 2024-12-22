سیاست
4 دقیقه خواندن
ترامپ تهدید کرد: کانال پاناما را پس می‌گیریم
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آینده ایالات متحده، با انتقاد از هزینه‌های عبور کشتی‌های آمریکایی از کانال پاناما، تهدید کرد در صورت عدم تضمین مدیریت امن و کارآمد این آبراه، خواستار بازگرداندن کامل کنترل آن به واشنگتن خواهد شد.
ترامپ تهدید کرد: کانال پاناما را پس می‌گیریم
دونالد ترامپ / عکس: AP
22 دسامبر 2024

دونالد ترامپ تهدید کرد که ممکن است خواستار بازگرداندن کنترل کانال پاناما به ایالات متحده شود. او هزینه‌های عبور کشتی‌های آمریکایی از این گذرگاه را ناعادلانه دانست و آن را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

رئیس‌جمهور آینده آمریکا در اظهارات خود تأکید کرد که این هزینه‌ها فشار زیادی به نیروی دریایی و تجارت آمریکا وارد کرده است. او در پلتفرم Truth Social نوشت: نیروی دریایی و تجارت ما به شکلی ناعادلانه و غیرمنصفانه تحت فشار قرار گرفته‌اند. هزینه‌هایی که پاناما دریافت می‌کند، مضحک است. این سرقت کامل از کشور ما باید فوراً متوقف شود.

ترامپ همچنین به نفوذ رو به افزایش چین در اطراف کانال پاناما اشاره کرد و آن را تهدیدی برای منافع ایالات متحده دانست. او خاطرنشان کرد که این کانال باید به طور انحصاری توسط پاناما مدیریت شود و نباید تحت کنترل چین یا هر کشور دیگری قرار گیرد.

ترامپ هشدار داد که اگر پاناما نتواند عملکردی امن، کارآمد و قابل‌اعتماد در مدیریت کانال داشته باشد، ایالات متحده خواستار بازگرداندن کامل کنترل این گذرگاه حیاتی خواهد شد.

کانال پاناما که ساخت آن توسط ایالات متحده در سال ۱۹۱۴ به پایان رسید، طبق توافقنامه‌ای که در سال ۱۹۷۷ توسط رئیس‌جمهور دموکرات، جیمی کارتر، امضا شد، به کشور پاناما واگذار شد. پاناما در سال ۱۹۹۹ کنترل کامل این آبراه استراتژیک را به دست گرفت.

ترامپ در این باره گفت: مدیریت این کانال باید تنها در دست پاناما باشد، نه چین و نه هیچ کشور دیگری. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم این کانال به دست‌های اشتباه بیفتد.

مطالب پیشنهادی

او همچنین هشدار داد که اگر پاناما نتواند عملکردی امن، کارآمد و قابل‌اعتماد برای این گذرگاه حیاتی ارائه دهد، ایالات متحده ممکن است خواستار بازگرداندن کامل و بی‌چون‌وچرای کنترل کانال پاناما به خود شود.

نمایش قدرت سیاسی
این اظهارات نمونه‌ای نادر از جانب یک رهبر آمریکایی بود که به ‌صراحت اعلام می‌کند ممکن است یک کشور مستقل را برای واگذاری قلمرو خود تحت فشار قرار دهد. این موضع‌گیری همچنین نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در دیپلماسی ایالات متحده تحت رهبری ترامپ است؛ فردی که سابقه استفاده از لحن تند و تهدیدآمیز در برخورد با متحدان و رهبران جهانی دارد.
اگرچه ترامپ تا ماه آینده به‌طور رسمی اختیار امور را در دست نمی‌گیرد، اما او در روزهای پایانی دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی، به‌طور آشکار قدرت و نفوذ سیاسی خود را به نمایش گذاشته است.

ترامپ، که یک سرمایه‌دار مشهور در حوزه املاک و مستغلات است، در جریان کارزار انتخاباتی خود ادعا کرد که به‌عنوان یک کارآفرین، موقعیت منحصربه‌فردی برای دفاع از منافع اقتصادی و تجاری ایالات متحده دارد.

کانال پاناما، که حدود پنج درصد از ترافیک دریایی جهان از آن عبور می‌کند، مسیری حیاتی برای کشتی‌هایی است که بین آسیا و سواحل شرقی آمریکا در حرکت هستند. این گذرگاه به کشتی‌ها امکان می‌دهد از مسیر طولانی و خطرناک دماغه هورن، واقع در جنوبی‌ترین نقطه آمریکای جنوبی، دوری کنند.

اصلی‌ترین کاربران این آبراه، ایالات متحده، چین، ژاپن و کره جنوبی هستند. طبق گزارش اداره کانال پاناما، این گذرگاه در سال مالی گذشته به درآمدی بی‌سابقه نزدیک به ۵ میلیارد دلار دست یافت.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us