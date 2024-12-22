دونالد ترامپ تهدید کرد که ممکن است خواستار بازگرداندن کنترل کانال پاناما به ایالات متحده شود. او هزینه‌های عبور کشتی‌های آمریکایی از این گذرگاه را ناعادلانه دانست و آن را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

رئیس‌جمهور آینده آمریکا در اظهارات خود تأکید کرد که این هزینه‌ها فشار زیادی به نیروی دریایی و تجارت آمریکا وارد کرده است. او در پلتفرم Truth Social نوشت: نیروی دریایی و تجارت ما به شکلی ناعادلانه و غیرمنصفانه تحت فشار قرار گرفته‌اند. هزینه‌هایی که پاناما دریافت می‌کند، مضحک است. این سرقت کامل از کشور ما باید فوراً متوقف شود.

ترامپ همچنین به نفوذ رو به افزایش چین در اطراف کانال پاناما اشاره کرد و آن را تهدیدی برای منافع ایالات متحده دانست. او خاطرنشان کرد که این کانال باید به طور انحصاری توسط پاناما مدیریت شود و نباید تحت کنترل چین یا هر کشور دیگری قرار گیرد.

ترامپ هشدار داد که اگر پاناما نتواند عملکردی امن، کارآمد و قابل‌اعتماد در مدیریت کانال داشته باشد، ایالات متحده خواستار بازگرداندن کامل کنترل این گذرگاه حیاتی خواهد شد.



کانال پاناما که ساخت آن توسط ایالات متحده در سال ۱۹۱۴ به پایان رسید، طبق توافقنامه‌ای که در سال ۱۹۷۷ توسط رئیس‌جمهور دموکرات، جیمی کارتر، امضا شد، به کشور پاناما واگذار شد. پاناما در سال ۱۹۹۹ کنترل کامل این آبراه استراتژیک را به دست گرفت.

ترامپ در این باره گفت: مدیریت این کانال باید تنها در دست پاناما باشد، نه چین و نه هیچ کشور دیگری. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم این کانال به دست‌های اشتباه بیفتد.