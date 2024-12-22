دونالد ترامپ تهدید کرد که ممکن است خواستار بازگرداندن کنترل کانال پاناما به ایالات متحده شود. او هزینههای عبور کشتیهای آمریکایی از این گذرگاه را ناعادلانه دانست و آن را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
رئیسجمهور آینده آمریکا در اظهارات خود تأکید کرد که این هزینهها فشار زیادی به نیروی دریایی و تجارت آمریکا وارد کرده است. او در پلتفرم Truth Social نوشت: نیروی دریایی و تجارت ما به شکلی ناعادلانه و غیرمنصفانه تحت فشار قرار گرفتهاند. هزینههایی که پاناما دریافت میکند، مضحک است. این سرقت کامل از کشور ما باید فوراً متوقف شود.
ترامپ همچنین به نفوذ رو به افزایش چین در اطراف کانال پاناما اشاره کرد و آن را تهدیدی برای منافع ایالات متحده دانست. او خاطرنشان کرد که این کانال باید به طور انحصاری توسط پاناما مدیریت شود و نباید تحت کنترل چین یا هر کشور دیگری قرار گیرد.
ترامپ هشدار داد که اگر پاناما نتواند عملکردی امن، کارآمد و قابلاعتماد در مدیریت کانال داشته باشد، ایالات متحده خواستار بازگرداندن کامل کنترل این گذرگاه حیاتی خواهد شد.
کانال پاناما که ساخت آن توسط ایالات متحده در سال ۱۹۱۴ به پایان رسید، طبق توافقنامهای که در سال ۱۹۷۷ توسط رئیسجمهور دموکرات، جیمی کارتر، امضا شد، به کشور پاناما واگذار شد. پاناما در سال ۱۹۹۹ کنترل کامل این آبراه استراتژیک را به دست گرفت.
ترامپ در این باره گفت: مدیریت این کانال باید تنها در دست پاناما باشد، نه چین و نه هیچ کشور دیگری. ما هرگز اجازه نمیدهیم این کانال به دستهای اشتباه بیفتد.
او همچنین هشدار داد که اگر پاناما نتواند عملکردی امن، کارآمد و قابلاعتماد برای این گذرگاه حیاتی ارائه دهد، ایالات متحده ممکن است خواستار بازگرداندن کامل و بیچونوچرای کنترل کانال پاناما به خود شود.
نمایش قدرت سیاسی
این اظهارات نمونهای نادر از جانب یک رهبر آمریکایی بود که به صراحت اعلام میکند ممکن است یک کشور مستقل را برای واگذاری قلمرو خود تحت فشار قرار دهد. این موضعگیری همچنین نشاندهنده تغییرات احتمالی در دیپلماسی ایالات متحده تحت رهبری ترامپ است؛ فردی که سابقه استفاده از لحن تند و تهدیدآمیز در برخورد با متحدان و رهبران جهانی دارد.
اگرچه ترامپ تا ماه آینده بهطور رسمی اختیار امور را در دست نمیگیرد، اما او در روزهای پایانی دولت جو بایدن، رئیسجمهور فعلی، بهطور آشکار قدرت و نفوذ سیاسی خود را به نمایش گذاشته است.
ترامپ، که یک سرمایهدار مشهور در حوزه املاک و مستغلات است، در جریان کارزار انتخاباتی خود ادعا کرد که بهعنوان یک کارآفرین، موقعیت منحصربهفردی برای دفاع از منافع اقتصادی و تجاری ایالات متحده دارد.
کانال پاناما، که حدود پنج درصد از ترافیک دریایی جهان از آن عبور میکند، مسیری حیاتی برای کشتیهایی است که بین آسیا و سواحل شرقی آمریکا در حرکت هستند. این گذرگاه به کشتیها امکان میدهد از مسیر طولانی و خطرناک دماغه هورن، واقع در جنوبیترین نقطه آمریکای جنوبی، دوری کنند.
اصلیترین کاربران این آبراه، ایالات متحده، چین، ژاپن و کره جنوبی هستند. طبق گزارش اداره کانال پاناما، این گذرگاه در سال مالی گذشته به درآمدی بیسابقه نزدیک به ۵ میلیارد دلار دست یافت.