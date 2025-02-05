امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه، شب سه‌شنبه چهارم فوریه، میزبان لطیفه دروبی، همسر احمد الشرع، رئیس‌ دولت انتقالی سوریه بود. این دیدار در جریان سفر رسمی رئیس‌ دولت انتقالی سوریه به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور ترکیه، صورت گرفت.

خانم اردوغان، در‌خصوص این دیدار، ضمن ابراز خوشحالی از میزبانی از همسر رئیس‌ دولت انتقالی سوریه، اظهار داشت: فرصت خوبی برای گفتگو با خانم دروبی در‌خصوص موضوعات مهمی همچون کمک‌های بشردوستانه، همبستگی اجتماعی، توانمندسازی زنان و نقش آموزش داشتیم.

همسر رئیس‌جمهور ترکیه تاکید کرد که ترکیه همچون گذشته در کنار مردم سوریه خواهد بود و افزود: گام‌های مشترک و موثری برای حمایت از زنان و کودکان سوری و مردم رنج‌دیده از جنگ در سراسر جهان خواهیم برداشت. ما در فرآیند بازسازی سوریه و التیام زخم‌های آن در کنار مردم خواهیم بود.