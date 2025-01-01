سیاست
آغاز سال نو در غزه زیر بمباران اسرائیل؛ ۱۷ غیرنظامی کشته شد
حملات هوایی و زمینی اسرائیل به غزه در اولین ساعات سال نو میلادی، دست‌کم ۱۷ کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت.
حمله ارتش اسرائیل به یک خانه در اردوگاه پناهندگان البریج در غزه، روز چهارشنبه، اول ژانویه ۲۰۲۵ / عکس : AP
1 ژانویه 2025

در اولین ساعات سال نو میلادی، دست‌کم ۱۷ نفر در حملات هوایی و زمینی اسرائیل به غزه کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، صبح چهارشنبه، یکم ژانویه، اردوگاه پناهندگان البریج در مرکز غزه و شهر جبالیا در شمال این شهر هدف حملات مرگبار هوایی و زمینی ارتش اسرائیل قرار گرفتند.

در منطقه جبالیا البلد، ۱۵ فلسطینی که بسیاری از آن‌ها کودک بودند، در بمباران یک خانه توسط هواپیماهای اسرائیلی کشته شدند. در حمله‌ای دیگر، دو فلسطینی در یک خانه مسکونی در اردوگاه البریج کشته شدند.

در همین حال، نیروهای اسرائیلی ساختمان‌های مسکونی واقع در شهر بیت‌لاهیا، اردوگاه جبالیا و مناطق اطراف آن در شمال غزه را تخریب کردند.

نسل‌کشی اسرائیل در غزه، در ۴۵۳امین روز حملات خود، تاکنون باعث کشته شدن دست‌کم ۴۵,۵۴۱ فلسطینی و زخمی‌شدن ۱۰۸,۳۳۸ نفر شده است. در لبنان نیز اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۴,۰۴۸ نفر را کشته و همچنان به نقض توافق آتش‌بس ۲۷ نوامبر ادامه می‌دهد.

