وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در حمله سربازان اسرائیلی به اردوگاه نور شمس در کرانه باختری، سه فلسطینی ازجمله دو زن که یکی از آنها هشتماهه باردار بوده و یک جوان ۲۰ساله جان خود را از دست دادهاند. در این حمله، چندین فلسطینی دیگر نیز زخمی شدند که در میان آنها یک کودک و همسر این زن باردار نیز قرار دارند.این حمله پسازآن رخ داد که ارتش اسرائیل از بامداد یکشنبه عملیات نظامی خود را در کرانه باختری گسترش داد و هدف اصلی این مرحله، اردوگاه پناهندگان نور شمس بود.براساس گزارش شاهدان عینی، نظامیان اسرائیلی چندین خانواده فلسطینی را مجبور به ترک محل اسکانشان کردند و از برخی از این مکانها بهعنوان پایگاه نظامی استفاده کردند. همزمان، بولدوزرهای ارتش اسرائیل ورودی منطقه المسلک در اردوگاه را تخریب کردند.تصاویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، نشان میدهد که خودروهای زرهی سنگین اسرائیلی در خیابانهای جنوب الخلیل در کرانه باختری اشغالی در حال حرکت هستند. در این تصاویر، نفربرهای زرهی اسرائیلی در جادههای آسفالته، بازارهای فلسطینی و مناطق مسکونی دیده میشوند.این حملات در ادامه عملیات نظامی گسترده اسرائیل است که از ۲۱ ژانویه در جنین و اردوگاه پناهندگان آن آغاز شد و به شهرها و اردوگاههای دیگر نیز گسترش یافت.طبق گزارش وزارت بهداشت فلسطین، این حملات تاکنون دستکم ۲۵ فلسطینی را به کام مرگ کشانده است. ارتش اسرائیل ۲۷ ژانویه حمله به طولکرم را نیز شدت بخشید که در آن ۸ فلسطینی کشته شدند.دوم فوریه، نیروهای اسرائیلی بار دیگر حملات خود را در شهر طمون و اردوگاه پناهندگان «الفارعه» در شهر طوباس آغاز کردند.این تشدید تنشها پس از توافق آتشبس و تبادل اسرا در غزه در تاریخ ۱۹ ژانویه رخ داده است. این در حالی است که طی بیش از ۱۵ ماه بمباران مستمر اسرائیل در غزه، بیش از ۴۸ هزار فلسطینی جان خود را از دست دادهاند و این منطقه بهشدت ویران شده است.