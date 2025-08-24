احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه در دیدار با بازماندگان حمله شیمیایی سال ۲۰۱۳ در غوطه شرقی، بر لزوم پاسخگویی عاملان این حمله تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، با بازماندگان حمله شیمیایی غوطه شرقی که در سال ۲۰۱۳ رخ داد، دیدار کرد. وی در این دیدار گفت: این جنایات شاهدی بر رنج مردم سوریه و عزم آنان برای دستیابی به آزادی و کرامت خواهد بود.
او افزود: آوردن عاملان به پای میز عدالت و تحقق عدالت حقی است که با گذشت زمان منقضی نمیشود.
مراسماتی در شهرهای سوریه برگزار شد.
حمله شیمیایی غوطه در حومه دمشق از جمله مرگبارترین حملات این نوع در سوریه بود که بیش از ۱۴۰۰ غیرنظامی را در یک شب به کام مرگ کشاند. بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر سوریه، از زمان آغاز اعتراضات در سال ۲۰۱۱ تاکنون، ۲۱۷ حمله شیمیایی در مناطق تحت کنترل مخالفان ثبت شده است.