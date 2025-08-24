احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه در دیدار با بازماندگان حمله شیمیایی سال ۲۰۱۳ در غوطه شرقی، بر لزوم پاسخگویی عاملان این حمله تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، با بازماندگان حمله شیمیایی غوطه شرقی که در سال ۲۰۱۳ رخ داد، دیدار کرد. وی در این دیدار گفت: این جنایات شاهدی بر رنج مردم سوریه و عزم آنان برای دستیابی به آزادی و کرامت خواهد بود.

او افزود: آوردن عاملان به پای میز عدالت و تحقق عدالت حقی است که با گذشت زمان منقضی نمی‌شود.