براساس گزارشهای منتشرشده، تجاوز نیروهای اسرائیلی به بیمارستان کمال عدوان در غزه، علاوه بر تخریب ساختمان و تجهیزات پزشکی و کشته و مجروح شدن بیماران و کادر درمان، با اتهامات جدی تعرض جنسی نیز همراه بوده است.
دهها زن فلسطینی گزارش دادهاند که در جریان یورش نیروهای اسرائیلی به این بیمارستان، مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفتهاند.
از جمله، م الف. ، دختر ۱۳ ساله فلسطینی، اظهار داشته که سربازان اسرائیلی پس از تسخیر بیمارستان، او را مجبور به درآوردن لباسهایش کردند. وی همچنین گفت که پس از مقاومت، با خشونت مواجه شده و مجبور به ترک خانه و حرکت به سمت جنوب غزه شده است.
این گزارشها حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی با تهدید و ضرب و شتم، زنان را وادار به ترک بیمارستان و حرکت به سمت مناطق جنوبی غزه کردهاند. تعدادی از بیماران و پرسنل بیمارستان نیز تحت خشونت شدید قرار گرفته و به زور اسلحه از بیمارستان خارج شدهاند.
براساس شهادتهای ارائهشده، نیروهای اسرائیلی برخی زنان و دختران را در جریان انتقال به مدارس و مناطق دیگر غزه مورد آزار جنسی قرار داده و آنها را از خانوادههایشان جدا کردهاند. حتی زنان مسن نیز از این آزارها در امان نبودهاند و گزارشهایی مبنی بر برخورد خشونتآمیز با این افراد در صورت عدم رعایت دستورات سربازان منتشر شده است.
شاهدان عینی گزارش دادهاند که سربازان اسرائیلی به بهانه بازرسی، زنان و دختران را مجبور به درآوردن لباسها و حجاب کرده و در مواردی از خشونت فیزیکی استفاده کردهاند. همچنین گزارشهایی از استفاده نیروهای اسرائیلی از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی در برخی مناطق وجود دارد.
علا، یکی از زنان فلسطینی، درباره تجربیات خود در بیمارستان کمال عدوان میگوید: ارتش اسرائیل بیش از یک ماه ما را در بیمارستان محاصره کرده بود. آنها زنان را مجبور به درآوردن حجاب و لباسهایشان کردند و برخی از پرستاران و بیماران را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
براساس گزارشهای منتشرشده، برخی از زنان آزادشده از بیمارستانها در غزه از خشونتهای جنسی علیه خود سخن گفتهاند، اما بسیاری از آنها به دلیل حساسیت موضوع و ترس از پیامدهای احتمالی از ارائه شهادت خودداری کردهاند.