سیاست
3 دقیقه خواندن
ابعاد گسترده جنایات اسرائیل در بیمارستان کمال عدوان؛ تعرض جنسی و خشونت‌ علیه زنان
ابعاد جنایات نیروهای اسرائیلی در بیمارستان کمال عدوان تنها به تخریب و درگیری محدود نمی‌شود، بلکه گزارش‌های متعدد از تعرض به زنان و دختران فلسطینی و استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی، جنبه‌های تازه‌ای از این حوادث را آشکار کرده است.
ابعاد گسترده جنایات اسرائیل در بیمارستان کمال عدوان؛ تعرض جنسی و خشونت‌ علیه زنان
سردخانه بیمارستان الاهلی، گریه زنان بر سر جسد عزیزانشان که در اثر حملات روز ۱۶ ژانویه اسرائیل کشته شده‌اند /عکس: AFP
18 ژانویه 2025

براساس گزارش‌های منتشرشده، تجاوز نیروهای اسرائیلی به بیمارستان کمال عدوان در غزه، علاوه بر تخریب ساختمان و تجهیزات پزشکی و کشته و مجروح شدن بیماران و کادر درمان، با اتهامات جدی تعرض جنسی نیز همراه بوده است.

ده‌ها زن فلسطینی گزارش داده‌اند که در جریان یورش نیروهای اسرائیلی به این بیمارستان، مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

 از جمله، م الف. ، دختر ۱۳ ساله فلسطینی، اظهار داشته که سربازان اسرائیلی پس از تسخیر بیمارستان، او را مجبور به درآوردن لباس‌هایش کردند. وی همچنین گفت که پس از مقاومت، با خشونت مواجه شده و مجبور به ترک خانه و حرکت به سمت جنوب غزه شده است.

این گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی با تهدید و ضرب و شتم، زنان را وادار به ترک بیمارستان و حرکت به سمت مناطق جنوبی غزه کرده‌اند. تعدادی از بیماران و پرسنل بیمارستان نیز تحت خشونت شدید قرار گرفته و به زور اسلحه از بیمارستان خارج شده‌اند.

مطالب پیشنهادی

براساس شهادت‌های ارائه‌شده، نیروهای اسرائیلی برخی زنان و دختران را در جریان انتقال به مدارس و مناطق دیگر غزه مورد آزار جنسی قرار داده و آنها را از خانواده‌هایشان جدا کرده‌اند. حتی زنان مسن نیز از این آزارها در امان نبوده‌اند و گزارش‌هایی مبنی بر برخورد خشونت‌آمیز با این افراد در صورت عدم رعایت دستورات سربازان منتشر شده است.

شاهدان عینی گزارش داده‌اند که سربازان اسرائیلی به بهانه بازرسی، زنان و دختران را مجبور به درآوردن لباس‌ها و حجاب کرده و در مواردی از خشونت فیزیکی استفاده کرده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از استفاده نیروهای اسرائیلی از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی در برخی مناطق وجود دارد.

علا، یکی از زنان فلسطینی، درباره تجربیات خود در بیمارستان کمال عدوان می‌گوید: ارتش اسرائیل بیش از یک ماه ما را در بیمارستان محاصره کرده بود. آنها زنان را مجبور به درآوردن حجاب و لباس‌هایشان کردند و برخی از پرستاران و بیماران را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

براساس گزارش‌های منتشرشده، برخی از زنان آزادشده از بیمارستان‌ها در غزه از خشونت‌های جنسی علیه خود سخن گفته‌اند، اما بسیاری از آنها به دلیل حساسیت موضوع و ترس از پیامدهای احتمالی از ارائه شهادت خودداری کرده‌اند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us