براساس گزارش‌های منتشرشده، تجاوز نیروهای اسرائیلی به بیمارستان کمال عدوان در غزه، علاوه بر تخریب ساختمان و تجهیزات پزشکی و کشته و مجروح شدن بیماران و کادر درمان، با اتهامات جدی تعرض جنسی نیز همراه بوده است.

ده‌ها زن فلسطینی گزارش داده‌اند که در جریان یورش نیروهای اسرائیلی به این بیمارستان، مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

از جمله، م الف. ، دختر ۱۳ ساله فلسطینی، اظهار داشته که سربازان اسرائیلی پس از تسخیر بیمارستان، او را مجبور به درآوردن لباس‌هایش کردند. وی همچنین گفت که پس از مقاومت، با خشونت مواجه شده و مجبور به ترک خانه و حرکت به سمت جنوب غزه شده است.

این گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی با تهدید و ضرب و شتم، زنان را وادار به ترک بیمارستان و حرکت به سمت مناطق جنوبی غزه کرده‌اند. تعدادی از بیماران و پرسنل بیمارستان نیز تحت خشونت شدید قرار گرفته و به زور اسلحه از بیمارستان خارج شده‌اند.