سیاست
2 دقیقه خواندن
چین: کمک‌های نظامی آمریکا به تایوان بازی با آتش است
در واکنش به تصویب کمک‌های نظامی جدید ایالات متحده به تایوان به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون دلار، چین با اعتراض شدید، آمریکا را به «بازی با آتش» متهم کرد. پکن از واشنگتن خواسته است فوراً ارسال تسلیحات به تایوان را متوقف کند و اقداماتی که به گفته این کشور موجب تضعیف صلح و ثبات در تنگه تایوان می‌شود، کنار بگذارد.
چین: کمک‌های نظامی آمریکا به تایوان بازی با آتش است
سربازان تایوانی موشکی را از یک سامانه دفاع هوایی ساخت آمریکا شلیک می‌کنند / عکس: AP
22 دسامبر 2024

چین درباره کمک‌های نظامی اخیر ایالات متحده به تایوان هشدار داد و اقدامات واشنگتن را بازی با آتش توصیف کرد. پکن از آمریکا خواسته است فوراً ارسال تسلیحات به تایوان را متوقف کند و از انجام اقداماتی که به گفته آن، صلح و ثبات در تنگه تایوان را به خطر می‌اندازد، دست بکشد.

وزارت خارجه چین روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض به تصمیمات اخیر واشنگتن درباره فروش و ارائه کمک‌های نظامی به تایوان، این اقدامات را محکوم کرد. این بیانیه تأکید می‌کند که ایالات متحده باید از حرکات خطرناک که موجب تضعیف امنیت و آرامش در منطقه می‌شود، اجتناب کند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه مجوز ارسال ۵۷۱ میلیون دلار تجهیزات و خدمات نظامی، همراه با برنامه‌های آموزشی برای نیروهای تایوانی را صادر کرد. افزون بر این، وزارت دفاع ایالات متحده نیز روز جمعه فروش تجهیزات نظامی به ارزش ۲۹۵ میلیون دلار را به تایوان تأیید کرد.

تعهد به دفاع از خود

تایوان، یک جزیره دموکراتیک با جمعیت ۲۳ میلیون نفر است که دولت چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند و اعلام کرده است که باید تحت کنترل این کشور قرار گیرد.

مطالب پیشنهادی

فروش و کمک‌های نظامی ایالات متحده با هدف کمک به تایوان برای دفاع از خود و بازداشتن چین از حمله صورت می‌گیرد.

کمک نظامی ۵۷۱ میلیون دلاری به مجوز قبلی بایدن در اواخر سپتامبر برای ۵۶۷ میلیون دلار افزوده می‌شود.

فروش‌های نظامی شامل ۲۶۵ میلیون دلار برای حدود ۳۰۰ سیستم رادیویی تاکتیکی و ۳۰ میلیون دلار برای ۱۶ پایه نصب اسلحه است.

وزارت خارجه تایوان نیز از تأیید این دو فروش استقبال کرده و در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که این موضوع تعهد دولت ایالات متحده به دفاع از ما را بار دیگر تأیید می‌کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us