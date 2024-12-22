چین درباره کمکهای نظامی اخیر ایالات متحده به تایوان هشدار داد و اقدامات واشنگتن را بازی با آتش توصیف کرد. پکن از آمریکا خواسته است فوراً ارسال تسلیحات به تایوان را متوقف کند و از انجام اقداماتی که به گفته آن، صلح و ثبات در تنگه تایوان را به خطر میاندازد، دست بکشد.
وزارت خارجه چین روز یکشنبه با صدور بیانیهای ضمن اعتراض به تصمیمات اخیر واشنگتن درباره فروش و ارائه کمکهای نظامی به تایوان، این اقدامات را محکوم کرد. این بیانیه تأکید میکند که ایالات متحده باید از حرکات خطرناک که موجب تضعیف امنیت و آرامش در منطقه میشود، اجتناب کند.
جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، روز شنبه مجوز ارسال ۵۷۱ میلیون دلار تجهیزات و خدمات نظامی، همراه با برنامههای آموزشی برای نیروهای تایوانی را صادر کرد. افزون بر این، وزارت دفاع ایالات متحده نیز روز جمعه فروش تجهیزات نظامی به ارزش ۲۹۵ میلیون دلار را به تایوان تأیید کرد.
تعهد به دفاع از خود
تایوان، یک جزیره دموکراتیک با جمعیت ۲۳ میلیون نفر است که دولت چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند و اعلام کرده است که باید تحت کنترل این کشور قرار گیرد.
فروش و کمکهای نظامی ایالات متحده با هدف کمک به تایوان برای دفاع از خود و بازداشتن چین از حمله صورت میگیرد.
کمک نظامی ۵۷۱ میلیون دلاری به مجوز قبلی بایدن در اواخر سپتامبر برای ۵۶۷ میلیون دلار افزوده میشود.
فروشهای نظامی شامل ۲۶۵ میلیون دلار برای حدود ۳۰۰ سیستم رادیویی تاکتیکی و ۳۰ میلیون دلار برای ۱۶ پایه نصب اسلحه است.
وزارت خارجه تایوان نیز از تأیید این دو فروش استقبال کرده و در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که این موضوع تعهد دولت ایالات متحده به دفاع از ما را بار دیگر تأیید میکند.