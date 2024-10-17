محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه از برنامهریزی کشور برای میزبانی کنگره بینالمللی فضانوردی (IAC) در سال ۲۰۲۶ خبر داد که میتواند فرصتی برای معرفی دستاوردهای فضایی و تقویت همکاریهای بینالمللی در این حوزه باشد.
در حاشیه کنگره بینالمللی فضانوردی (IAC) که در میلان ایتالیا برگزار شد، کاجیر آنتالیا را برای برگزاری رویداد سال ۲۰۲۶ پیشنهاد داد. این کنگره که بهعنوان بزرگترین کنفرانس فضایی جهان شناخته میشود، هر ساله میزبان جمعی از آژانسهای فضایی ملی، رهبران صنعت فضا و دانشگاهیان از سرتاسر جهان است و به تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه فناوریهای فضایی میپردازد.
کنگره بینالمللی فضانوردی در ۲۰۲۶: فرصتی برای نمایش قدرت فضایی ترکیه
وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که در صورت نهایی شدن این پیشنهاد، کنگره در سال ۲۰۲۶ برای هفتاد و پنجمین بار برگزار خواهد شد و فرصتی استثنایی برای ترکیه خواهد بود تا بتواند توانمندیهای فضایی خود را بهنمایش بگذارد. کاجیر همچنین به حضور نمایندگان شرکتهای ترکیهای در این کنفرانس اشاره کرده و اعلام کرده است که در پاویون کشور، پیشرفتها و پروژههای فضایی ترکیه به نمایش گذاشته خواهد شد.
این کنگره علاوه بر معرفی فناوریهای ترکیه فرصتی برای برقراری ارتباطات بینالمللی و همکاری با دیگر کشورها در زمینه علوم فضایی فراهم میآورد. با توجه به تلاشهای اخیر ترکیه در توسعه برنامه فضایی خود، این رویداد میتواند در ارتقاء جایگاه کشور در صنعت فضایی جهانی کمک کند.
وزیر صنعت و فناوری در ادامه با تأکید بر اهمیت تقویت همکاریهای بینالمللی نوشته است: ما بهعنوان کشوری پیشرو در زمینه مطالعات فضایی، به دنبال دستیابی به موفقیتهای بیشتر در راستای اهداف برنامه ملی فضایی خود هستیم.