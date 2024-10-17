سیاست
2 دقیقه خواندن
ترکیه در سال ۲۰۲۶ میزبان بزرگترین کنفرانس فضایی جهان می‌شود
وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه از برنامه‌ریزی ترکیه برای میزبانی کنگره بین‌المللی فضانوردی (IAC) در سال ۲۰۲۶ خبر داد.
ترکیه در سال ۲۰۲۶ میزبان بزرگترین کنفرانس فضایی جهان می‌شود
بازدید هئیت وزارت صنایع و تکنولوژی ترکیه از هفتاد و پنجمین کنگره بین المللی فضانوردی ، در میلان ایتالیا / عکس: AA
17 اکتبر 2024

محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه از برنامه‌ریزی کشور برای میزبانی کنگره بین‌المللی فضانوردی (IAC) در سال ۲۰۲۶ خبر داد که می‌تواند فرصتی برای معرفی دستاوردهای فضایی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه باشد.

در حاشیه کنگره بین‌المللی فضانوردی (IAC) که در میلان ایتالیا برگزار شد، کاجیر آنتالیا را برای برگزاری رویداد سال ۲۰۲۶ پیشنهاد داد. این کنگره که به‌عنوان بزرگترین کنفرانس فضایی جهان شناخته می‌شود، هر ساله میزبان جمعی از آژانس‌های فضایی ملی، رهبران صنعت فضا و دانشگاهیان از سرتاسر جهان است و به تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه فناوری‌های فضایی می‌پردازد.

کنگره بین‌المللی فضانوردی در ۲۰۲۶: فرصتی برای نمایش قدرت فضایی ترکیه

وزیر صنایع و تکنولوژی ترکیه با انتشار پستی در شبکه‌ اجتماعی ایکس تأکید کرد که در صورت نهایی شدن این پیشنهاد، کنگره در سال ۲۰۲۶ برای هفتاد و پنجمین بار برگزار خواهد شد و فرصتی استثنایی برای ترکیه خواهد بود تا بتواند توانمندی‌های فضایی خود را به‌نمایش بگذارد. کاجیر همچنین به حضور نمایندگان شرکت‌های ترکیه‌ای در این کنفرانس اشاره کرده و اعلام کرده است که در پاویون کشور، پیشرفت‌ها و پروژه‌های فضایی ترکیه به نمایش گذاشته خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

این کنگره علاوه بر معرفی فناوری‌های ترکیه فرصتی برای برقراری ارتباطات بین‌المللی و همکاری با دیگر کشورها در زمینه علوم فضایی فراهم می‌آورد. با توجه به تلاش‌های اخیر ترکیه در توسعه برنامه فضایی خود، این رویداد می‌تواند در ارتقاء جایگاه کشور در صنعت فضایی جهانی کمک کند.

وزیر صنعت و فناوری در ادامه با تأکید بر اهمیت تقویت همکاری‌های بین‌المللی نوشته است: ما به‌عنوان کشوری پیشرو در زمینه مطالعات فضایی، به دنبال دستیابی به موفقیت‌های بیشتر در راستای اهداف برنامه ملی فضایی خود هستیم.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us