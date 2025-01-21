قایق بدون سرنشین اوکحان (OKHAN) که توسط صنایع دفاعی ترکیه در شهر مرسین طراحی و تولید شده، تمامی آزمایش‌های عملکردی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و آماده ورود به فهرست تجهیزات رسمی دفاعی ترکیه است. تولید این قایق از سال ۲۰۱۸ توسط شرکت کایاجی (Kayacı Savunma) در تکنو پارک مرسین آغاز شده و هدف از طراحی آن، انجام ماموریت‌های پیچیده در شرایط سخت دریایی بوده است.

در پروژه‌ای که با همکاری فرماندهی گارد ساحلی ترکیه انجام شد، اوکحان در شرایط متنوع و زمان‌های مختلف در دریا آزمایش شد و تمامی این آزمون‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشت.

پروفسور جانر اوزدمیر، مدیر تحقیقات و توسعه شرکت کایاجی و استاد دانشگاه مرسین، درباره این قایق گفت: اوکحان برای عملیات‌های شناسایی، نظارتی و کنترل در آب‌های آزاد طراحی شده است. این وسیله با بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر رادار، دوربین‌های دید حرارتی و شبانه و هوش مصنوعی، توانایی انجام ماموریت‌ها را بدون نقص دارد.

وی همچنین افزود که این وسیله ابتدا توسط فرماندهی گارد ساحلی ترکیه استفاده خواهد شد و مراحل نهایی ورود آن به فهرست تجهیزات رسمی دفاعی ترکیه در حال انجام است.

او ادامه داد: اوکحان با افزودن سیستم‌های خاص می‌تواند به یک وسیله دریایی مسلح یا کامیکازه (انتحاری) تبدیل شود.