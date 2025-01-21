ترکیه
«اوکحان» قایق بدون سرنشین ترکیه آزمایش‌های عملکردی خود را پشت سر گذاشت
قایق بدون سرنشین اوکحان که توسط صنایع دفاعی ترکیه در مرسین طراحی و تولید شده است، با موفقیت تمامی آزمایش‌های عملکردی خود را پشت سر گذاشت و آماده ورود به فهرست تجهیزات دفاعی ترکیه شد.
قایق بدون سرنشین اوکحان / عکس : AA
21 ژانویه 2025

قایق بدون سرنشین اوکحان (OKHAN) که توسط صنایع دفاعی ترکیه در شهر مرسین طراحی و تولید شده، تمامی آزمایش‌های عملکردی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و آماده ورود به فهرست تجهیزات رسمی دفاعی ترکیه است. تولید این قایق از سال ۲۰۱۸ توسط شرکت کایاجی (Kayacı Savunma) در تکنو پارک مرسین آغاز شده و هدف از طراحی آن، انجام ماموریت‌های پیچیده در شرایط سخت دریایی بوده است.

در پروژه‌ای که با همکاری فرماندهی گارد ساحلی ترکیه انجام شد، اوکحان در شرایط متنوع و زمان‌های مختلف در دریا آزمایش شد و تمامی این آزمون‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشت.

پروفسور جانر اوزدمیر، مدیر تحقیقات و توسعه شرکت کایاجی و استاد دانشگاه مرسین، درباره این قایق گفت: اوکحان برای عملیات‌های شناسایی، نظارتی و کنترل در آب‌های آزاد طراحی شده است. این وسیله با بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر رادار، دوربین‌های دید حرارتی و شبانه و هوش مصنوعی، توانایی انجام ماموریت‌ها را بدون نقص دارد.

وی همچنین افزود که این وسیله ابتدا توسط فرماندهی گارد ساحلی ترکیه استفاده خواهد شد و مراحل نهایی ورود آن به فهرست تجهیزات رسمی دفاعی ترکیه در حال انجام است.

او ادامه داد: اوکحان با افزودن سیستم‌های خاص می‌تواند به یک وسیله دریایی مسلح یا کامیکازه (انتحاری) تبدیل شود.

پلتفرم و نرم‌افزار این وسیله به طور کامل در مرسین طراحی و تولید شده و جز قطعات الکترونیکی و سنسورها، تمام بخش‌های آن به‌صورت داخلی و ملی توسعه‌یافته است.

پروفسور اوزدمیر با اشاره به حضور موفق اوکحان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، وسایل بدون سرنشین دریایی و هوایی را از‌جمله محصولات نوآورانه و پیشرفته در جهان دانست. به گفته وی، این حوزه با رقابت شدیدی میان کشورها همراه است و ترکیه توانسته جایگاه برجسته‌ای در این زمینه به‌دست آورد.

وی همچنین تاکید کرد که با وجود تقاضای فراوان از سوی کشورهای مختلف برای اوکحان، تمرکز اصلی بر تکمیل روند ورود این وسیله به فهرست تجهیزات دفاعی ترکیه است.

به گفته وی اوکحان، از ظرفیت بالایی برای صادرات برخوردار بوده و یکی از گزینه‌های اصلی در بازار جهانی این نوع فناوری‌ها محسوب می‌شود.

