وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای که در تاریخ ۵ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که طی ۱۳ ماه گذشته، در حملات اسرائیل به لبنان، ۳ هزار و ۲ کشته برجامانده است که از این تعداد ۵۸۹ زن و ۱۸۵ کودک بوده‌اند. همچنین، این حملات منجر به مجروح شدن ۱۳ هزار و ۴۹۲ نفر شده است.

درحالی‌که اسرائیل ادعا می‌کند صدها نفر از نیروهای حزب‌الله در این حملات کشته شده‌اند، شاهدان عینی و گزارش‌های مستقل از مناطق بمباران‌شده لبنان بر تلفات بالای غیرنظامیان بر اثر حملات هوایی و تهاجم‌های زمینی اسرائیل تأکید دارند.

این حملات باعث تخریب گسترده زیرساخت‌های لبنان، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و منازل مسکونی شده است. به دنبال این وضعیت، حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردم لبنان مجبور به ترک خانه‌ها و مناطق زندگی خود شده و به مناطق امن‌تری یا کشورهای همسایه پناه برده‌اند. برخی از این پناهجویان به سوریه و عراق آواره شده و تعداد زیادی از آن‌ها در شهرهایی چون نجف و کربلای عراق سکنی گزیده‌اند.