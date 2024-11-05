وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای که در تاریخ ۵ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که طی ۱۳ ماه گذشته، در حملات اسرائیل به لبنان، ۳ هزار و ۲ کشته برجامانده است که از این تعداد ۵۸۹ زن و ۱۸۵ کودک بودهاند. همچنین، این حملات منجر به مجروح شدن ۱۳ هزار و ۴۹۲ نفر شده است.
درحالیکه اسرائیل ادعا میکند صدها نفر از نیروهای حزبالله در این حملات کشته شدهاند، شاهدان عینی و گزارشهای مستقل از مناطق بمبارانشده لبنان بر تلفات بالای غیرنظامیان بر اثر حملات هوایی و تهاجمهای زمینی اسرائیل تأکید دارند.
این حملات باعث تخریب گسترده زیرساختهای لبنان، از جمله بیمارستانها، مدارس و منازل مسکونی شده است. به دنبال این وضعیت، حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردم لبنان مجبور به ترک خانهها و مناطق زندگی خود شده و به مناطق امنتری یا کشورهای همسایه پناه بردهاند. برخی از این پناهجویان به سوریه و عراق آواره شده و تعداد زیادی از آنها در شهرهایی چون نجف و کربلای عراق سکنی گزیدهاند.
آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNCHR) اعلام کرده است که طی هفته گذشته، به طور میانگین روزانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ نفر از لبنان وارد عراق شدهاند که این افراد شامل لبنانیها، سوریها و فلسطینیها بودهاند. از سوی دیگر، در هفتههای اخیر، حدود ۴۷۲ هزار نفر از لبنان وارد سوریه شدهاند.
سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری نسبت به افزایش تلفات غیرنظامیان و شرایط بحرانی مردم لبنان هشدار دادهاند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هفته گذشته اعلام کرد که کودکان لبنان بیش از هر زمان دیگری تحتتأثیر این جنگ قرار گرفته و بسیاری از آنها با ترس، آوارگی و آسیبهای روانی زندگی میکنند. بر اساس گزارش یونیسف، از ۴ اکتبر تاکنون، روزانه دستکم یک کودک لبنانی کشته و ۱۰ کودک دیگر زخمی شدهاند.
این حملات نگرانیهای گستردهای را نسبت به تشدید بحران انسانی در لبنان برانگیخته و بسیاری از کشورها و نهادهای بینالمللی خواستار توقف فوری درگیریها و حفاظت از جان غیرنظامیان شدهاند.