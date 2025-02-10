پزشکیان همچنین تاکید کرد: «دشمنان با هدف ایجاد تفرقه می‌خواهند این تصور را القا کنند که ایران ضعیف شده است، اما با تدبیر و درایت رهبرمان و حضور آگاهانه مردم، این توطئه‌ها به نتیجه نخواهند رسید. آنها بودند که در اولین روز دولت ما اسماعیل هنیه را در تهران ترور کردند. دشمنان دنبال دعوا و تفرقه در کشور هستند. با وحدت و انسجام خواهیم توانست همه مشکلات را حل کنیم این را قول می‌دهم.»

وی در ادامه گفت: «۲۲ بهمن یوم‌الله است؛ زیرا مردم ایران از همه اقوام، از زن و کودک گرفته تا کرد، ترک، لر و سایر گروه‌ها، با هم متحد شده و توانستند دست ظالمان و بیگانگان را از سرزمین خود کوتاه کنند.»

رئیس‌جمهور ایران در این مراسم در خصوص موضوع مذاکره با آمریکا بیان کرد: «ترامپ می‌گوید بیایید گفت‌و‌گو کنیم ولی تمام توطئه‌های ممکن علیه ایران را امضا می‌کند و بعد می‌گوید آماده گفت‌و‌گو هستیم. ترامپ که ادعا می‌کند دنبال صلح و آرامش هست از یک جنایتکاری دفاع می‌کند که سازمان‌های بین المللی علیه او اعلام جرم کردند. آمریکا باید خواب به زانو درآوردن ما را ببیند. ما قادریم تمام مشکلات این کشور با پشتیبانی ملت حل کنیم.»

پزشکیان ادامه داد: «ترامپ می‌گوید می‌خواهد با ایران مذاکره کند ولی علیه ایران و ملت ایران توطئه می‌کند. تو اگر اهل مذاکره بودی چرا این غلط‌ها را می‌کردی؟»