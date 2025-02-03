مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه (AFAD) روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کمک‌های بشردوستانه فوری ترکیه برای مردم غزه از طریق مرز رفح وارد این منطقه شده است.

طبق این بیانیه، چهاردهمین کشتی نیکوکاری ترکیه روز چهارشنبه گذشته در بندر العریش مصر پهلو گرفته و پس‌از‌آن، کامیون‌های حامل کمک‌ها از طریق گذرگاه رفح به سمت غزه حرکت کرده‌اند.

این مرکز همچنین تاکید کرد که ترکیه، دولت و مردم این کشور، همچنان در این مرحله حساس به حمایت از فلسطین ادامه خواهند داد.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که توافق آتش‌بس میان حماس و اسرائیل از ۱۹ ژانویه به اجرا درآمده و قرار است در مرحله نخست به مدت ۴۲ روز ادامه داشته باشد.