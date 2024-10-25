ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در حاشیه اجلاس بریکس (BRICS) و پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، اعلام کرد که روند ایجاد یک مرکز گاز طبیعی در ترکیه همچنان ادامه دارد.
پوتین در این دیدار بر پیشرفت سریع همکاریهای تجاری و اقتصادی بین روسیه و ترکیه تأکید کرد. او اعلام کرد که حجم تجارت دوجانبه در سال گذشته به ۵۵ میلیارد دلار رسیده و در هشت ماه اول سال جاری میلادی با رشد ۶.۲ درصدی همراه بوده است.
همچنین، شرکتهای ترکیهای در حوزههای ماشینسازی و خودروسازی روسیه سرمایهگذاریهای قابلتوجهی انجام دادهاند. وی افزود که سال گذشته ۲۰.۵ میلیارد مترمکعب گاز از طریق خطوط لوله به ترکیه منتقل شد و پروژه ایجاد مرکز گاز طبیعی همچنان در حال پیشرفت است.
پوتین به پروژه نیروگاه هستهای آککویو نیز اشاره کرد و بیان داشت که اولین واحد تولید انرژی این نیروگاه احتمالاً سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید. وی همچنین به همکاریهای گسترده در حوزه گردشگری اشاره کرد و اظهار داشت که سال گذشته ۶.۳ میلیون گردشگر روسی به ترکیه سفر کردند. در هشت ماه اول امسال، این تعداد به ۴.۵ میلیون نفر رسیده است که روسیه را بهعنوان برترین کشور فرستنده گردشگر به ترکیه معرفی میکند.